Amizades de ‘baixa manutenção’ têm valor para a saúde?

Parece que foi ontem que as atrizes Gabriela Duarte, de 50 anos, e Renata Castro Barbosa, de 51, se conheceram na quarta série do Colégio Veiga de Almeida, no Rio. A conexão, concordam as duas, foi imediata: em pouquíssimo tempo, se tornaram “melhores amigas”. “Quando me viam sozinha, perguntavam: ‘Ué, cadê a Renata?’”, diverte-se Gabriela. “Não lembro da minha vida sem a Gabi”, derrete-se Renata. Na adolescência, começaram a trabalhar na TV Globo quase que ao mesmo tempo: Renata estreou na novela Vale Tudo (1988) e Gabriela integrou o elenco de Top Model (1989). Lá pelas tantas, Renata continuou a morar no Rio, e Gabriela se mudou para São Paulo.

PUBLICIDADE Hoje, 40 anos depois, as amigas de infância se reencontram no podcast Pod, Amiga? “Por um lado, nossa amizade é de baixa manutenção. Afinal, não estamos sempre uma com a outra. Mas, por outro, é de altíssima manutenção. Uma está sempre conectada na outra. Se algo acontece, a gente não se desgruda”, afirma Renata. “Não saberia dizer se é de baixa ou de alta manutenção”, pondera Gabriela. “O que eu posso garantir é que aquele fio invisível que nos uniu na quarta série continua lá. Quando a gente não está se falando todo dia é porque a vida está um pouco mais calma”, sorri. Mas, afinal, que história é essa de baixa e alta manutenção? Será que essa palavra, tão usada em sites de assistência técnica autorizada, se aplica à amizade? Em primeiro lugar, um pouco de etimologia – a ciência que estuda a origem das palavras. Derivada do latim, manutenção significa, ao pé da letra, “segurar nas mãos”. Ou, por livre associação, manter algo (no caso, a amizade) ao alcance delas.

Gabriela Duarte, de 50 anos, e Renata Castro Barbosa, de 51, são amigas de infância. Elas acham que têm uma amizade que é, ao mesmo tempo, de baixa e alta manutenção. Foto: Vinicius Mochizuki/Divulgação

Segundo as novíssimas gerações, os amigos podem ser divididos entre os de baixa e alta manutenção. Se a amizade demanda muita atenção, é de alta. Exemplo: os amigos se veem todos os dias – ou, quando não conseguem se ver, conversam por celular ou trocam mensagens dia sim, outro também. Mas, se a amizade exige pouco ou nenhum cuidado, é de baixa. Nesses casos, por um motivo qualquer, como tempo escasso, endereço distante ou agenda atribulada, os amigos não se veem há meses, mas, quando estão juntos, parece que se passaram apenas alguns dias.

Dia desses, o médico Drauzio Varella publicou um vídeo em seu perfil nas redes sociais criticando as amizades de baixa manutenção. Quando alguém deixa de sair com os amigos, avisou o oncologista, põe em risco não só a sua vida social, como também a sua saúde mental. “A solidão pode acelerar o declínio cognitivo e aumentar o risco de demência”, advertiu. Citou, inclusive, uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior paulista, realizada em 2023, com quase 8 mil brasileiros idosos. Indagados sobre a frequência com que se sentiam sozinhos, 17% deles responderam “sempre” e 30%, “algumas vezes”.

“Se você não cultiva suas amizades hoje, pode se sentir sozinho no futuro”, alertou o médico. Por último, ainda deu duas dicas: “Chame aquele amigo da escola para um café. Ou, se preferir conhecer gente nova, comece um curso”.

Autora de sete livros sobre envelhecimento – um deles é A Invenção da Bela Velhice (Record) –, a antropóloga Mirian Goldenberg explica que a amizade é importante em toda e qualquer fase da vida. Não só na infância, mas, principalmente, na velhice. No entanto, ela nunca ouviu, de nenhum de seus amigos nonagenários, essa distinção entre amizade de alta e baixa manutenção. “Os velhos valorizam muito a amizade. Na idade deles, ficaram viúvos, perderam irmãos, filhos saíram de casa... Os amigos são a principal fonte de segurança emocional”, sublinha. Tem mais: para eles, amigo é amigo, e acabou. Não tem essa de baixa ou alta manutenção.

“Amigo é aquela pessoa em quem você pode confiar. Ou, então, aquela pessoa com quem você pode contar. Muitas vezes, os amigos escutam mais e melhor do que a própria família. Filhos e netos, por melhores que sejam, nunca têm tempo para nada. Estão sempre ocupados demais fazendo críticas ou mexendo no celular”, observa Mirian.

Mas há quem siga a linha de Drauzio Varella. A psicóloga Lígia Guerra, por exemplo, concorda em gênero, número e grau com o médico. Ela diz que os amigos são “raros” e, por essa razão, merecem todo o nosso cuidado. Não por acaso, há amigos que, mesmo morando em países diferentes, fazem questão de manter contato através das redes sociais. Para ela, uma amizade de baixa manutenção funciona tanto quanto fazer exercício quando sobra tempo, estudar um idioma quando está afim ou transar com o parceiro só de tempos em tempos. Resultado: você não vê mudanças no corpo, não aprende uma nova língua e o relacionamento ainda perde intimidade. “Tudo o que importa na vida exige dedicação. Não há conquista sem renúncia. Ter um amigo de baixa manutenção é como querer fazer chá ou café usando água morna”, compara a autora de Amor Sustentável (Sextante).

Diretora criativa da The School of Life Brasil, a empresária Jackie de Botton pensa diferente. Para ela, amizade de baixa manutenção é amizade também. Muitas vezes, até mais preciosa do que a alta de manutenção. “É uma conexão que transcende a rotina e sobrevive ao tempo e à distância”, enaltece. Nossa vida adulta, prossegue, está repleta de compromissos e obrigações: é família aqui, trabalho ali, viagem acolá… Nessa roda viva, nem sempre conseguimos estar presentes na vida dos outros como gostaríamos. O amigo ideal, portanto, é aquele que não só respeita silêncios, mas também está atento ao outro. Se alguém passa dias, semanas ou, quem sabe, meses sem dar notícias, pode ser sinal de que algo não vai bem. “A verdadeira amizade não é só esperar que o outro apareça, mas, também, ter a sensibilidade necessária para perceber ausências”, aponta Jackie.

O psiquiatra e neurocientista Bruno Terra faz questão de lembrar que, se não fôssemos seres sociais, muito provavelmente não estaríamos aqui hoje para contar a história. “Quais seriam as chances de um indivíduo solitário sobreviver na pré-história?”, indaga. Nenhuma, ele mesmo responde. Teria sucumbido ao primeiro ataque de um predador. No entanto, alguns milhares de anos depois, o que determina se uma amizade é de baixa ou de alta manutenção? “Na vida adulta, o espaço mais profícuo para você estabelecer contatos diários é o ambiente de trabalho. Mas, quantas dessas interações você pode considerar amizade?”, volta a questionar.

“Mais do que a frequência das interações, o que determina se uma amizade é verdadeira ou não é a qualidade das conexões”, ensina o médico. O mais importante, conclui, é que a amizade seja saudável, gere crescimento mútuo e respeite os limites de cada um.

Amigos de todos os tipos

A psicóloga Cristiane Rayes, autora de Vamos Falar de Amizade (Matrix), propõe mais uma reflexão: se podemos desfrutar dos dois tipos de amizade, por que, então, nos contentar com um só? “Não há regras para definir o que é amizade. Cada pessoa tem necessidades e expectativas diferentes”, teoriza. No caso da amizade de baixa manutenção, esse tipo de relacionamento pode até ser extremamente funcional desde que ambas as partes se sintam confortáveis. “O problema é quando a relação se torna unilateral, isto é, quando um amigo se esforça demais para manter o convívio, enquanto o outro não demonstra lá muito interesse”, alerta. De baixa ou de alta manutenção, o importante é a amizade trazer leveza, apoio e bem-estar. E não provocar tensão, desgaste e sofrimento. “Cultivar os dois tipos de amizade é essencial para a gente nunca se sentir sozinho na vida”, sublinha Cristiane.

Autor do livro Amizade É Também Amor (Bertrand Brasil), o escritor Fabrício Carpinejar faz um importante alerta: estamos banalizando a amizade, como se fosse algo fácil e corriqueiro. Não é porque frequentamos academias, fazemos cursos e praticamos esportes, entre outros compromissos diários, que teremos mais e melhores amigos. "Amigos ficam, colegas desaparecem. É o tempo que faz a triagem", garante. "Teremos uma mão cheia de amigos na vida. Não mais do que isso. Ter um amigo é dividir suas dores e ser respeitado; é compartilhar suas alegrias e não ser invejado", filosofa. Os atores Marcelo Serrado e Heloísa Périssé, ambos de 58 anos, se conheceram em 1986, no Tablado, uma tradicional escola de teatro no Rio de Janeiro. São "melhores amigos" há quase 40 anos. "A Lolô é daquelas amigas que eu quero para a vida toda", derrete-se Marcelo, referindo-se à amiga pelo apelido carinhoso. "Somos muito parecidos, quase irmãos: dizem que sou o Marcelo de saia e ele, a Heloísa de calça", diverte-se a Lolô.

Heloísa Périssé e Marcelo Serrado em cena do espetáculo Avesso do Avesso. Eles são melhores amigos há quase 40 anos. Foto: Guga Melgar/Divulgação

Foi nos bastidores da sitcom Tem que Suar, do Multishow, que nasceu a ideia de estrelar uma comédia: Avesso do Avesso, em cartaz no Rio. “Uma amizade só é verdadeira quando você sabe que pode ligar para aquela pessoa a qualquer hora do dia ou da noite. Minha amizade com o Marcelo é dessas. Estou sempre disponível para o que ele precisar. E sei que a recíproca é verdadeira”, afirma.

Marcelo explica que, pelas mais diferentes razões, os dois não conseguem se ver todos os dias. “Nem dá, né? Já imaginou? A gente se mata”, faz graça. Mas, quando um precisa do outro, nem precisa chamar. “Quando ela adoeceu por causa do câncer, permaneci ao lado dela”, emociona-se. “Às vezes, preciso de férias da Lolô. Outras, ela precisa (tirar férias) de mim. Mas, ela não resiste e, logo, telefona. Não aguenta de tanta saudade”, cai na risada.