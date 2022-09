Amor versus políticos

Primeiro turno das eleições se aproximando, temperatura política subindo, tensões se acirrando. Apesar disso, não tenho visto o mesmo clima de briga entre amigos e familiares. O motivo pode estar no silêncio voluntário.

Na semana passada, a Adriana Ferraz e o Daniel Vila Nova mostraram, em reportagem no Estadão, que as famílias têm conseguido abrandar o calor das discussões nesses tempos pré-eleitorais – 50% das pessoas disseram ter aberto mão de falar de política entre familiares para evitar brigas.

Acho ruim que não se possa tocar num assunto sem que a conversa acabe descambando para o bate-boca – seria muito melhor conseguirmos dialogar de forma tolerante e aberta.

No entanto, na lógica da redução de danos, parece-me que entre esse mundo ideal do debate esclarecido e pacífico e a feia realidade dos rompimentos de laços afetivos, o silêncio pode ser um meio-termo bem razoável.

Nas festas de fim de ano de 2019, ano seguinte às ultimas eleições majoritárias, houve um grande movimento de reconciliação entre as pessoas – foi o Natal do perdão, com muita gente dizendo estar se reaproximando da família e de amigos após rusgas ocorridas em razão do pleito do ano anterior.

Não foi fácil manter esse caminho depois de a pandemia da covid-19 ter sido engolfada por disputas político-ideológicas, afrouxando novamente os laços, para dizer o mínimo.

Agora, estamos resgatando o antigo ensinamento que ouvíamos desde os primeiros anos de escola: “Política não se discute”. Não se trata de um veto ao diálogo ou à troca de ideias. A exposição de opiniões e raciocínios subjacentes a decisões e escolhas políticas é salutar. Mas esse aspecto positivo do termo “discutir” foi sobrepujado por outro significado, negativo, de tentar transformar a opinião alheia a qualquer custo. É essa discussão que termina em briga.

A quem interessa que briguemos tanto? Aos políticos, claro. Eles ganham na exata medida em que perdemos, porque, quanto mais brigamos com um amigo por sua posição política, mais ele se apega à posição da qual queríamos demovê-lo. Pense em você: já mudou de lado porque alguém próximo te ofendeu? Resultado: nós perdemos amigos na mesma medida em que políticos ganham defensores.

O pacto de silêncio pode não ser a melhor saída, mas talvez aponte para uma vitória do amor no final. Estamos nos dando conta de que não vale colocar preferências políticas antes dos vínculos afetivos. Que o gosto amargo de termos feito isso nos últimos anos não nos deixe esquecer do preço que pagamos por tal atitude.