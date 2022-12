Ano-novo longe da agitação: confira opções de hotéis para relaxar e meditar no réveillon

Retomada das atividades presenciais, comemorações da Copa do Mundo e eleições presidenciais. De fato, 2022 foi um ano bastante agitado. Depois de tudo isso, algumas pessoas só querem encerrar dezembro longe da agitação e buscam hotéis que ofereçam essa possibilidade – em especial aqueles mais tranquilos e em contato com a natureza.

Esses momentos de relaxamento podem trazer muitos benefícios, como a possibilidade de interromper rotinas agitadas e estressantes. Rita Martins, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa (SBPI), explica que essas pausas funcionam quase como uma higiene mental e são bastante importantes para que as pessoas possam retomar a rotina mais revigoradas e com as energias renovadas. Em ambientes competitivos e exigentes, como o mercado de trabalho, esses momentos de relaxamento ganham ainda mais importância.

O autoconhecimento é outro ganho para quem decide dar uma pausa na agitação. A psicanalista atribui isso à própria época do ano. “Nesse período as pessoas ficam mais reflexivas, reavaliam seus propósitos, estabelecem novas metas e fazem um balanço sobre seus erros e acertos”, explica. E os ambientes mais tranquilos podem ajudar nesse processo.

Interromper rotinas estressantes e se autoconhecer são alguns do benefícios do ano novo longe da agitação Foto: Pexels

‘Preferimos lugares mais tranquilos’

A administradora de contratos Ana Paula Rei, de 31 anos, acredita que, estando em lugares mais calmos, fica mais fácil refletir sobre os planos para o próximo ano. Ela já tem, inclusive, planos para a virada de ano: vai passar junto de seu marido em São Bento do Sapucaí, no interior de São Paulo. “Faz alguns anos que preferimos lugares mais tranquilos para a virada de ano”, conta. “Fica mais fácil pensar no futuro, porque temos menos distrações ao redor.”

Eles já viajaram para lugares agitados, como as praias de grandes centros urbanos que costumam ficar lotadas nessa época. No entanto, as prioridades mudaram. “São escolhas que a gente não faz mais. Hoje, optamos descansar um pouco mais e, por isso, preferimos lugares mais tranquilos”, diz. A viagem vai ser curta, mas já têm planos programados, que incluem visitar cachoeiras e apreciar paisagens. “É uma viagem voltada para tranquilidade mesmo.”

Segundo Marianne Feijó, psicóloga e docente da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), os momentos de relaxamento também podem ser uma oportunidade para estreitar laços. “Escolher estar mais distante de lugares cheios e agitados pode ser uma oportunidade para investir em uma relação que, na correria do dia a dia, você não consegue fazer como gostaria”, avalia. Mas ela faz uma ressalva: é importante estar atento às fugas de sentimentos.

“É preciso estar atento se essa pessoa que busca estar afastada da agitação faz isso porque está investindo em si mesma ou se está em uma tentativa de evitar enfrentar alguma dificuldade. A solidão é diferente da pausa e do autoconhecimento, que são positivos”, pondera.

Retiros: outra opção para quem quer relaxar

Além dos hotéis e pousadas, há quem prefira os retiros para fugir da agitação das festas de fim de ano. Daniela Coelho é uma delas. Ela já passou por vários deles, inclusive, e garante que podem ser experiências bastante poderosas para relaxamento e autoconhecimento, em especial em épocas de final de ano.

Conforme ela explica, é comum que as pessoas fiquem mais introspectivas nesse período e tenham um interesse maior em se tornarem uma versão melhor delas mesmas para o ano seguinte. E os retiros de final de ano podem ajudar nisso. “É mais fácil tomar melhores decisões e ser uma versão melhor de si mesmo quando você se coloca em um itinerário que vai te conduzir a isso. Você até consegue sozinho, mas vai ser mais difícil.”

Daniela Coelho acredita que os retiros podem ajudar a se reconectar consigo mesma Foto: Arquivo Pessoal

Foi justamente em busca disso que ela decidiu participar do seu primeiro retiro junto com outras 20 mulheres. “Chegou um momento que eu estava tão desgastada pela rotina que decidi tirar férias, mas não encontrava um lugar que correspondesse ao que eu precisava naquele momento”, conta. Foi aí que ela se deparou com a possibilidade de fazer um retiro que incluía uma programação com práticas meditativas e refeições veganas. “Eu não sabia, mas eu precisava de um detox e aquele retiro era perfeito para isso”, lembra.

Desde então, ela já visitou dezenas de retiros e garante que essas vivências permitiram um maior conhecimento sobre ela mesma. Foi a partir disso que nasceu o Portal Meu Retiro, que conecta pessoas em busca de experiências para equilibrar o corpo e a mente com lugares que oferecem essas possibilidades. O site funciona desde maio de 2022 e já possui mais de 700 profissionais que ofertam seus serviços na plataforma.

Onde se hospedar perto de São Paulo?

Lake Vilas. Com mais de 3,5 milhões de metros quadrados, o Lake Vilas dispõe de boas opções para quem busca uma virada de ano em meio a tranquilidade: lagos, cachoeiras, piscinas, muito contato com a natureza e um spa com massagens e tratamentos estéticos. O hotel fica em Amparo, a 120 quilômetros da capital, e as diárias para duas pessoas variam de R$ 3.995 a R$ 8.000 (dentro do pacote com três diárias para o período de 30 de dezembro a 02 de janeiro). lakevilas.com.br.

São mais de 3,5 milhões de metros quadrados de muita natureza e tranquilidade Foto: Lake Vilas

Atibaia Residence Hotel & Resort. Essa aqui é uma boa opção para viagens em família. São mais de 15 mil metros quadrados de área verde, com quadras, restaurantes, academia, salão de jogos, recreação e serviços de massagem. Há, ainda, um espaço dedicado para atividades de aventura, como arvorismo e tirolesa. As diárias para duas pessoas nesta hospedagem em Atibaia variam de R$ 1.400 a R$ 4.900 (dentro do pacote com quatro diárias para o período de 29 de dezembro a 02 de janeiro). atibaiaresidence.com.br.

Residence Hotel & Resort, em Atibaia, interior de São Paulo, dispõe de 15 mil metros quadrados de área verde Foto: Atibaia Residence Hotel & Resort

Hotel Frangipani. Toda a estrutura de lazer tem vista para a natureza de Brotas, a 240 quilômetros de São Paulo. O hotel oferece serviço de massagem com pedras quentes e técnicas como reiki – ótimas para quem quer relaxar. As diárias variam de R$ 2.000 a R$ 2.660 para duas pessoas (dentro do pacote com três diárias para o período de 30 de dezembro a 02 de janeiro). frangipani.com.br.

Hotel Frangipani oferece um serviço completo de massagens para quem quer relaxar Foto: Hotel Frangipani

Hotel Toriba. Localizado em Campos do Jordão, a 170 quilômetros de São Paulo, o Hotel Toriba oferece um espaço de 2 milhões de metros quadrados cercado por natureza. Você pode visitar a fazenda do local, praticar esportes, aproveitar as piscinas e fazer trilhas em floresta de mata nativa. Há duas opções de pacote de Réveillon: com 7 diárias (de 26 de dezembro a 02 de janeiro) por R$ 18.510 por casal ou com 5 diárias (de 28 de dezembro a 02 de janeiro) por R$ 15.730 por casal. toriba.com.br.

Localizado em Campos de Jordão, o Hotel Toriba possui 2 milhões de metros quadrados cercado por natureza Foto: Gustavo Priebe

Hotel Fazenda M1. Localizado em Águas de Lindóia, a 470 quilômetros de São Paulo, o Hotel Fazenda M1 oferece lago de pesca, trilhas em meio a natureza, mirantes, saunas, massagens e até um recanto zen. As diárias para duas pessoas vão de R$ 1.300 a R$ 2.200 (dentro do pacote com cinco diárias para o período de 27 de dezembro a 02 de janeiro). hotelfazenda.com.

Em Águas de Lindóia, o Hotel Fazenda M1 oferece opções de descanso para todos os gostos Foto: Hotel Fazenda M1

Fazenda Lila. Autoconhecimento, natureza, animais, bem-estar e meditação são algumas das possibilidades que o retiro de ano novo da Fazenda Lila oferece aos visitantes. O retiro está localizado em São Bento do Sapucaí, no interior de São Paulo, e todo o período de estadia sai por R$ 5.100 (de 29 de dezembro a 2 de janeiro, para uma pessoa em suíte dupla). fazendalila.com.br

Na Fazenda Lila, o visitante pode fazer trilhas, tomar banhos em cachoeiras, yoga, meditação e massagens Foto: Marcella Karmann

Romã. Com uma programação especial para a virada de ano, o retiro RéveillOM 2023 acontece em uma chácara localizada em Águas de São Pedro, com lagos, rios, piscinas e muito contato com a natureza. É uma excelente recomendação para quem quer olhar para dentro e se reorganizar para o novo ano. Há três opções de estadias para uma pessoa no período de 30 de dezembro a 02 de janeiro: R$ 1.620 em camping (precisa levar a barraca), R$ 1.980 (quarto compartilhado) ou R$ 3.960 em barraca privativa para até três pessoas. romaashram.com.br.

Localizado em Águas de São Pedro, o retiro é perfeito para quem quer fugir da agitação em contato com a natureza Foto: Romã Ashram

Uniluz. O retiro fica em Nazaré Paulista, a menos de 70 quilômetros de São Paulo. É perfeito para quem busca meditação, autoconhecimento e atenção plena. O quarto individual para o período de 29 de dezembro a 1 de janeiro custa R$1.664. nazareuniluz.org.br.