Ansiedade a partir dos 50 anos dobra risco de Parkinson, mostra estudo

Os neurologistas Luciana Barbosa, do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, e Diogo Haddad, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, fazem algumas ressalvas para a análise. Os especialistas apontam que o estudo é confiável, no entanto, como foi desenvolvido com dados de registros eletrônicos de prontuários médicos do passado, e não informações coletadas especificamente para fins de pesquisa, as conclusões podem ter algumas limitações. Entre elas, Luciana cita que ainda não se sabe se os pacientes em questão possuíam transtorno de ansiedade mais severo ou leve nem o quanto ele comprometia a qualidade de vida dos participantes.

Os quatro especialistas ressaltam a expectativa por novas pesquisas que possam aprofundar a análise e aplicar esses achados à realidade de outros países.

O Parkinson afeta quase 10 milhões de pessoas em todo o mundo. Nesse sentido, os cientistas da universidade College London acreditam que pesquisas futuras devem explorar como a ocorrência precoce da ansiedade se relaciona com outros sintomas precoces e com a progressão subjacente do Parkinson em seus estágios iniciais.