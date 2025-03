Anvisa aprova insulina de aplicação semanal, que muda paradigma de tratamento do diabetes

A formulação, que permite uma única aplicação semanal, representa uma mudança de paradigma no tratamento da doença, ao superar o desafio de prolongar a ação da insulina no organismo de pacientes que necessitam da substância para o controle da glicemia (níveis de açúcar no sangue), seja porque o sistema imunológico ataca as células que produzem a insulina (tipo 1), porque o corpo já não produz quantidades suficientes do hormônio ou porque as células não respondem adequadamente a ele (tipo 2).

O medicamento ainda precisa passar pelo processo de precificação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). O Estadão apurou que a Novo Nordisk pretende lançar o produto no mercado brasileiro no próximo ano.