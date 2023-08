Anvisa interdita cosméticos usados irregularmente como injetáveis após eventos adversos graves

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar dos lotes de dois produtos da empresa Bio Essencialli Indústria e Comércio de Cosméticos. Segundo a Anvisa, embora registrados como cosméticos, eles eram irregularmente utilizados e vendidos como injetáveis. A interdição ocorreu após relatos de “eventos adversos graves”.

A agência verificou que a empresa divulgava os produtos Dermo Bioestimulador e Preenchedor Cosmobeauty e Fluido Ultraconcentrado Tonificante Cosmobeauty na forma de uso injetável. As ocorrências são investigadas pela Polícia Civil e pela Vigilância Sanitária. O Estadão contatou a empresa por e-mail, mas ainda não obteve resposta.

Todos os produtos injetáveis com finalidade estética precisam ser regularizados como medicamentos ou como produtos para saúde na Anvisa. A agência alerta que produtos que estejam regularizados como cosméticos e com a descrição de “Uso Externo” “não podem ser injetados em nenhuma parte do corpo”. “Já que não foram desenvolvidos para essa finalidade e, portanto, não têm a qualidade e a segurança necessárias para serem usados de forma injetável.”

Anvisa alerta sobre uso incorreto de cosméticos Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A agência informou que produtos cosméticos possuem no rótulo o número do processo de regularização e o número da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE). Eles aparecem da seguinte forma: