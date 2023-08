Anvisa proíbe suplemento alimentar com melatonina para crianças; veja motivos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, a comercialização, a distribuição, a propaganda e o uso do suplemento alimentar Soninho Perfeito Melatonina Kids, fabricado pela empresa Mr Oemed.

A proibição, que também determina o recolhimento do medicamento do mercado, foi publicada na quarta-feira, 23. Conforme a resolução, a medida foi tomada porque a melatonina não é autorizada para uso em suplementos alimentares destinados a crianças e adolescentes, e não há segurança de uso comprovada junto à Anvisa para essas faixas etárias.

“A melatonina também não possui autorização para gestantes e mulheres que amamentam (lactantes), e só é aprovada em suplementos destinados para adultos acima de 19 anos, na concentração de 0,21 mg por dia, e sem alegações de uso”, afirma ainda a agência reguladora.

De acordo com a Anvisa, todos os suplementos alimentares devem ter essa identificação no rótulo (suplemento alimentar) próximo à marca do produto Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Divulgação irregular pela internet

Na internet, o produto Soninho Perfeito Melatonina Kids é divulgado como um reforço vitamínico que ajuda a melhorar o sono da criança e a dar mais disposição para as brincadeiras e atividades diárias.

“Também foi verificada na internet a divulgação irregular do produto Soninho Perfeito Melatonina Kids, com alegações terapêuticas relacionadas a sono, ansiedade, compulsão alimentar, irritabilidade noturna, inflamação, suplementação para transtorno do espectro autista e câncer”, afirma a Anvisa.

Continua após a publicidade

Segundo a agência reguladora, nenhuma das alegações é aprovada pela Anvisa, tratando-se, portanto, de propaganda irregular.

“Não há aprovação de qualquer indicação para sono, humor, concentração, entre outras, para suplementos alimentares à base de melatonina. Qualquer propaganda ou rótulo que traga esse tipo de alegação está irregular, de acordo com a legislação sanitária brasileira”, alerta.

Procurada, a Mr Oemed enviou nota ao Estadão na qual afirma que o produto não é comercializado pela empresa. “A proibição do referido produto, conforme indicado pela Anvisa, nos pegou de surpresa, uma vez que não é comercializado pela Mr Oemed. Embora tenhamos tido um produto com as mesmas características no passado, é de extrema importância destacar que a composição diferenciada, especificamente a ausência de melatonina, torna nosso produto claramente distinto”, diz.

Ainda segundo a empresa, há risco de falsificação do produto. “Por mais que fazemos fiscalização das empresas que produzem conosco, fica difícil combater por existir muitos vendedores e também falsificação dos mesmos.”

Suplemento alimentar

Ainda de acordo com a Anvisa, todos os suplementos alimentares devem ter essa identificação no rótulo (suplemento alimentar) próximo à marca do produto.

“Empresas que comercializam produtos na internet são obrigadas a apresentar informações claras e completas ao consumidor, incluindo os dados do fornecedor (razão social, CNPJ, endereço físico e eletrônico e de contato) e características essenciais do produto (nome, marca, fabricante, composição e restrições”, afirma ainda a agência. Na dúvida, a pessoa não devem comprar produtos que não estejam devidamente identificados.

Continua após a publicidade

Por meio do painel ‘Constituintes Autorizados para Uso em Suplementos Alimentares’, a Anvisa fornece detalhes sobre o tipo de substância aprovada para uso em suplementos alimentares, assim como quantidades autorizadas, faixa etária e grupo populacional que podem fazer uso do produto.

Consulte aqui as informações sobre as substâncias aprovadas para suplementos alimentares. Clique aqui para consultar os produtos irregulares que foram objeto de medidas preventivas de fiscalização adotadas pela Anvisa.