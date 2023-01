Após foto de 4 bebês em berço, MPE move ação contra maternidade do Piauí

TERESINA - O Ministério Público Estadual (MPE) entrou com duas ações contra a Maternidade Dona Evangelina Rosa, a Secretaria de Saúde de Teresina e o governo do Piauí por causa da falta de estrutura e da superlotação registrada no hospital. O MPE pede que sejam adotadas medidas emergenciais para a compra de equipamentos, o reforço da estrutura de atendimento neonatal e a contratação de pessoal para o funcionamento da maternidade.

Nesta semana, uma funcionária fotografou até quatro bebês dividindo o mesmo berço na maternidade e divulgou a foto pelo WhatsApp. A maternidade foi construída em pré-moldado de forma provisória para funcionar por até 15 anos. Mas completou 38 anos, sem condições para ser reestruturada ou de expandir.

Diretor da unidade, o obstetra Francisco Martins confirmou a superlotação. "A situação é atípica e a demanda, excessiva", reclamou dizendo que a maternidade atende mulheres do Piauí, Maranhão e Ceará. O risco de colocar vários bebês em um mesmo berço é que crianças adoecidas podem contaminar as sadias.

"Fizemos parcerias, e assinamos termo de ajuste de conduta (TAC) com o Ministério Público. Pedimos socorro por causa da superlotação. As maternidades da prefeitura de Teresina são subutilizadas. Enquanto a Evangelina Rosa faz 40 partos por dia, as do município fazem 14", afirmou Martins.

A promotora de Saúde Cláudia Seabra afirmou que os TACs não foram cumpridos. "Ingressamos com as ações, para que a maternidade seja obrigada a comprar equipamentos e garantir o bom atendimento, mas até agora isso não foi feito.

Uma equipe técnica diagnosticou os problemas, como a ausência de leitos de retaguarda e equipamentos. O prazo para a compra de equipamentos era de 120 dias e expirou no final de março do ano passado. Por conta disso, o secretário de Saúde foi multado", disse a promotora. Segundo Cláudia, a maternidade cumpriu outros pontos do TAC, como o que previa a criação de um banco de leite.

A promotora advertiu que o problema da Maternidade Dona Evangelina Rosa não é apenas de equipamentos e estrutura física. "Faltam pessoal, obstetras e neonatologistas. A carência é de 58 funcionários."

O MPE reconhece, porém, que, apesar dos problemas, o número de mortes foi bastante reduzido desde agosto.