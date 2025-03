As pistas inesperadas do envelhecimento escondidas nas unhas, segundo dermatologistas

Existe uma pista pouco falada que fornece insights sobre nossa saúde e pode ajudar a prever como estamos envelhecendo: a aparência das nossas unhas.

“As unhas das mãos podem ser um reflexo direto da nossa idade”, diz Shari Lipner, dermatologista do Weill Cornell Medicine e do NewYork-Presbyterian, à revista Fortune. “À medida que envelhecemos, nossas unhas geralmente ficam mais finas e fracas, com um aumento de sulcos. Elas também podem perder o brilho.”

A taxa de crescimento das unhas diminui cerca de 50% ao longo da vida. David Sinclair, geneticista e autor do livro Lifespan: Why We Age – and Why We Don’t Have To (Lifespan: Por que envelhecemos – e por que não precisamos envelhecer, em tradução livre), disse em um podcast de 2022 que “a velocidade do crescimento das suas unhas é um ótimo indicador de como você está envelhecendo ou não. Então, toda vez que eu preciso cortar minhas unhas, eu penso: ‘Quanto tempo faz que as cortei?’”

Como as unhas mudam com a idade

PUBLICIDADE Com o envelhecimento, a circulação sanguínea desacelera e a queratina — uma proteína que ajuda no crescimento das unhas e dos cabelos — diminui. Além do crescimento mais lento, ocorrem mudanças físicas. “À medida que envelhecemos, as unhas tendem a ficar mais quebradiças, desenvolver sulcos ou mudar levemente de espessura”, explica Danilo Del Campo, dermatologista de Chicago, à Fortune.

No entanto, ele ressalta que é importante “distinguir as mudanças normais relacionadas à idade dos possíveis sinais de um problema de saúde subjacente.” Algumas alterações exigem atenção especial, pois podem indicar a necessidade de uma intervenção mais séria — especialmente porque os idosos têm maior risco de desenvolver diversas doenças crônicas.

Unhas dão pistas sobre o envelhecimento e também podem sinalizar problemas de saúde Foto: alma.photo/Adobe Stock

Descolorações mais significativas podem indicar osteoporose, uma doença caracterizada pela perda óssea, que afeta principalmente pessoas mais velhas e é mais comum em mulheres.

Se o leito ungueal (a parte de pele sob a unha) parecer inchado e mais espesso, isso é chamado de baqueteamento digital e pode ser um sinal de problemas cardíacos ou pulmonares, como câncer de pulmão.

Unhas com descoloração esbranquiçada ou pálida podem ser um sinal de doença hepática ou anemia, segundo Del Campo.

“Se alguém notar um afinamento repentino, listras escuras ou descolamento da unha do leito ungueal, isso pode indicar algo mais preocupante e deve ser avaliado”, ele afirma. “Nem toda mudança nas unhas é um sinal de alerta, mas se algo for persistente ou incomum, é sempre melhor consultar um dermatologista certificado.”

Como melhorar a saúde das unhas

As mudanças nas unhas são uma parte normal do envelhecimento, e não há uma forma prática de medir o crescimento. No entanto, há maneiras de mantê-las saudáveis e monitorar alterações incomuns.

Primeiro, preste atenção na aparência das suas unhas ao cortá-las, pois isso pode revelar pistas sobre um possível problema de saúde interno, aconselha Mona Sadeghpour, dermatologista na Pensilvânia.

Além disso, assim como ocorre com outras funções do corpo, alimentação e hidratação são fundamentais para a saúde das unhas.

“Eu não acho que existam boas evidências científicas de que melhorar o crescimento das unhas possa alterar o processo de envelhecimento, mas o contrário pode ser verdadeiro”, afirma Sadeghpour. “Práticas que melhoram nossa saúde geral e reduzem a inflamação — como uma alimentação equilibrada, exercícios físicos e hidratação adequada — podem aumentar nossa longevidade e também beneficiar nossas unhas.”

Confira 6 dicas para ter unhas saudáveis, segundo dermatologistas

Mantenha uma alimentação rica em proteínas, biotina, ferro e ômega-3

Esses nutrientes, que já contribuem para uma dieta nutritiva e apoiam a função imunológica, cerebral e de outros órgãos, também ajudam no crescimento e fortalecimento das unhas, explica Del Campo. O consumo de alimentos integrais, como peixes, legumes e feijões, é a melhor maneira de garantir uma ingestão adequada desses nutrientes.

Evite lixar excessivamente as unhas

O lixamento excessivo pode enfraquecê-las, tornando-as mais propensas a quebras.

Reduza o uso de removedores à base de acetona

A acetona pode ressecar e enfraquecer as unhas. Opte por removedores sem acetona sempre que possível.

Limite a exposição aos raios UV

A exposição excessiva aos raios UV pode danificar a pele das mãos e enfraquecer as unhas. Se houver contato com luz UV, a Skin Cancer Foundation recomenda o uso de um protetor solar de amplo espectro nas mãos 20 minutos antes da exposição.

