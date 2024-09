Bahia confirma 6º caso de botulismo; duas pessoas morreram

Como forma de prevenir o botulismo, o Ministério da Saúde orienta não consumir alimentos em conserva armazenados em latas estufadas, vidros embaçados, embalagens danificadas, vencidas ou com alterações no cheiro e no aspecto; ferver por pelo menos 15 minutos produtos industrializados e conservas caseiras (o aquecimento pode eliminar possíveis toxinas); lavar as mãos com frequência; não manter ou conservar alimentos a uma temperatura acima de 15 ºC; e evitar o consumo de mel por crianças com menos de 2 anos.

