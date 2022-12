Batman brasileiro é destaque na luta contra o câncer infantil

A chegada do Batman naquele dia fora imponente. Ele adentrou o quarto quebrando a porta com um chute. Houve quem se assustasse e pedisse por reforço na segurança, mas houve também quem voltasse a ter brilho nos olhos depois de vários meses de uma depressão profunda. Era uma criança de apenas 4 anos, cujo inimigo era um câncer contra o qual ele tinha perdido a vontade de lutar. Mas aí o menino viu aquele herói imponente à frente. “Mãe, tu chamou o Batman!”, vibrou o garoto.

A história não se passou em Gotham City. Aconteceu em uma ala destinada a tratar crianças com câncer em um hospital de Criciúma, em Santa Catarina. Foi há 15 anos, na primeira vez que o educador físico e palestrante Cristiano Zanetta, hoje com 43 anos, fora chamado às pressas por uma mãe desesperada.

Leia também Câncer de pele: vacina pode reduzir em 44% risco de morte ou volta da doença, diz teste preliminar

Cristiano Zanetta anda pelos corredores do Hospital São Luiz Gonzaga, na zona norte de São Paulo Foto: Felipe Rau/Estadão

Zanetta já fazia seu trabalho social como Batman visitando crianças no hospital. Oficialmente, isso não era permitido. Ele só colocava sua roupa – não fantasia – já na instituição. “É uma armadura de 23 quilos, com sensação térmica de 50 graus e que leva 40 minutos para colocar”, explica.

Convidado a se retirar pelos seguranças, no outro dia Zanetta recebeu uma ligação. Era a chefe do setor de Oncologia, que revelou já conhecer a lenda do Batman no setor destinado às crianças. Contou que sabia que elas invariavelmente ficavam melhores. Hoje, Zanetta faz em média duas visitas por mês a instituições.

O trabalho social, ele admite, é difícil. “Sofro muita desidratação, prejudica muito minha parte renal, já tive muito problema de pedra no rim”, enumera. “Por conversar com as crianças ajoelhados, e a roupa ser muito pesada, acabei desenvolvendo também um problema de coluna.”

Tamanha devoção começou na infância de Cristiano, quando um incêndio em sua casa quase virou tragédia. Ele tinha apenas 6 anos e foi salvo, com os irmãos, pelos bombeiros.

Ficou o trauma, que foi corrigido graças à ação de uma psicóloga. “Ela começa a usar a imagem do Batman como superação. Uma figura da ficção, que retrata uma pessoa que não possui poder, que utiliza uma armadura e um cinto de utilidades para ajudar aos outros.”

Trajado de Batman, Cristiano Zanetta acena para criança em hospital Foto: Felipe Rau/Estadão

Adulto, ele viu o pai passar por um duro tratamento contra mais de um câncer. Na mesma época, sua filha, ainda bebê, quase morreu engasgada. Os dois sobreviveram, e ele passou a dedicar a vida a ajudar crianças que enfrentam as batalhas do pai.

Livro

Ao longo destes 15 anos, Cristiano Zanetta desenvolveu uma “Ciência do Batman”, que descreve agora em um livro sobre o tema. E, uma década e meia depois de arrombar uma porta para ajudar aquela criança em apuros, hoje ele é membro convidado do setor de Oncologia do Hospital São José de Criciúma.