‘Bebê de pedra’: idosa descobre feto calcificado dentro do corpo por 56 anos; entenda o quadro

A suspeita da equipe médica é de que a paciente, identificada como Daniela Almeida Vera, estivesse com o feto no corpo há 56 anos, quando ocorreu sua última gestação. A mulher, que era indígena e morava em um assentamento do município de Areal Moreira, chegou á unidade hospitalar se queixando de dores abdominais e morreu após a cirurgia de retirada do feto, em decorrência de um quadro de sepse.

Inicialmente, Daniela foi tratada como se tivesse uma infecção urinária, mas foi transferida para Ponta Porã após piora em seu estado de saúde, levantando, então, suspeitas de um câncer. No mesmo dia, uma tomografia 3D revelou a presença do feto calcificado em seu abdômen.