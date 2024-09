Bebidas vendidas como hiperproteicas realmente têm mais proteínas? Veja teste

A média encontrada foi de 16,4 g de proteína por 250 ml de bebida láctea. Os produtos que mais se afastaram foram o Piracanjuba Imunoday 10 g (com 8,2 g ou 18% menos do que o declarado); Vigor 15 g sabor chocolate (com 12,47 g ou 16,9% menos); e +Mu 12 g sabor chocolate (com 10,05 g ou 16% menos).

Além de checar a quantidade de proteínas de 11 opções do mercado, a Proteste verificou a quantidade de carboidratos, os aditivos e os rótulos de outros 18 produtos.