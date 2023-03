Bradesco Saúde reforça a atenção voltada ao público feminino

As mulheres são mais da metade da população brasileira e ganham espaço ainda mais relevante nos grupos de maior faixa etária. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na população a partir dos 60 anos, há 78,8 homens para cada 100 mulheres; acima de 70 anos, são apenas 71,8 homens para cada 100 mulheres.

Além de viver mais, o grupo feminino tem uma jornada diferente ao longo da vida, que inclui processos únicos desde a entrada na puberdade, passando por momentos que podem incluir maternidade e a menopausa. Mudanças biológicas que desafiam a saúde física e emocional da mulher, e que pedem cuidados especiais. Atenta a essa realidade, a Bradesco Saúde disponibiliza diversas iniciativas com foco em prevenção e vida saudável, para que elas possam usufruir de cada etapa com qualidade. Entre as ações que contribuem para a jornada de saúde feminina, um dos destaques é o Juntos Pela Saúde, que reúne uma série de programas especiais de acompanhamento das seguradas, como o de Orientação Nutricional, o Programa de Gestante e o de Saúde Emocional.

Na rede assistencial, chama atenção a atuação das clínicas Meu Doutor Novamed, do Grupo Bradesco Seguros. Nelas, o cuidado integral do paciente é coordenado por um médico de família e uma equipe multidisciplinar de especialistas. Com foco na prevenção, a partir do modelo de atenção primária à saúde (APS), a Meu Doutor Novamed possui iniciativas como o programa Meu Cuidado, em que as pacientes são acompanhadas de forma individual, integral e contínua.

“As iniciativas do Juntos Pela Saúde estimulam a qualidade de vida a partir de atitudes saudáveis, visando ao bem-estar físico e emocional. Na rede assistencial, o modelo voltado à atenção primária, e representado pela atuação das clínicas Meu Doutor Novamed, também tem importante contribuição para esse objetivo, ao focar na prevenção e enxergar o paciente em todas as suas necessidades”, comenta Thais Jorge, diretora da Bradesco Saúde.

A ideia que norteia as iniciativas é de que todas as fases de vida da mulher podem ser vividas com segurança, da puberdade e as inseguranças que gera, passando pela maternidade que requer cuidados especiais até o climatério, que ocorre entre os 45 e 55 anos.

“Um aspecto fundamental para a conquista de uma vida longeva com qualidade está na prevenção. É importante realizar exames e manter acompanhamento médico. E, também, cultivar o autocuidado com um estilo de vida saudável, com bons hábitos de sono, alimentação equilibrada e a inclusão de atividades físicas na rotina”, afirma Thais Jorge.