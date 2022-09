Café da manhã reforçado ajuda a emagrecer? Entenda

Apesar da conhecida estratégia de dieta de que consumir a maior parte das calorias diárias no café da manhã otimiza a perda de peso, queimando calorias de forma mais eficiente e rapidamente, novo estudo publicado na sexta-feira, 9, na revista científica Cell Metabolism revela que se uma pessoa realizar sua maior refeição no início da manhã ou à noite não afeta a maneira como seu corpo metaboliza as calorias. Ou seja, não há diferenças nos gastos energéticos e as calorias são queimadas da mesma maneira.

No entanto, segundo a pesquisa, as pessoas que comeram mais pela manhã relataram sentir menos fome ao longo do dia, o que poderia auxiliar na perda de peso em razão de uma maior saciedade diária.

Para o estudo, pesquisadores da Universidade Aberdeen, na Escócia recrutaram 16 homens e 14 mulheres saudáveis, com idade em torno dos 50 anos, que estavam acima do peso ou obesos para ter a dieta controlada e o metabolismo avaliado durante um período de tempo. Cada participante foi aleatoriamente designado para comer uma dieta carregada pela manhã ou à noite por quatro semanas. As dietas foram isocalóricas, com equilíbrio balanceado de 30% de proteína, 35% de carboidratos e 35% de gordura.

“Existem muitos mitos em torno do momento de comer e como isso pode influenciar o peso corporal ou a saúde. Isso foi impulsionado em grande parte pelo campo do ritmo circadiano. Mas nós, no campo da nutrição, nos perguntamos como isso poderia ser possível. Para onde iria a energia? Decidimos examinar mais de perto como a hora do dia interage com o metabolismo”, afirma Alexandra Johnstone, uma das autoras do estudo e pesquisadora no campo do controle do apetite no Instituto Rowett, da Universidade de Aberdeen, conforme publicação no Science Daily.

Calorias

Durante a dieta, os participantes de um grupo ingeriram 45% das calorias diárias na primeira refeição do dia, já o outro, essa mesma quantia no período do jantar. Passadas as quatro semanas, os pesquisadores descobriram que os gastos de energia e a perda total de peso foram os mesmos para ambas as dietas. Os indivíduos do grupo do café da manhã farto perderam 3,33 quilos durante as quatro semanas, enquanto os participantes da dieta carregada noturna perderam 3,38 quilos.

Outro ponto analisado foi em relação ao apetite. “Os participantes relataram que seus apetites eram melhor controlados nos dias em que tomavam um café da manhã maior e que se sentiam saciados durante o resto do dia”, avaliou Alexandra, o que na opinião dela pode ser bastante útil no ambiente do “mundo real”, em comparação com o cenário de pesquisa em que eles estavam trabalhando.

“Não foram demonstradas diferenças no gasto energético diário total ou na taxa metabólica de repouso relacionada ao tempo de distribuição de calorias e nenhuma diferença na perda de peso. Os participantes que consumiram a dieta carregada pela manhã relataram fome significativamente menor. Assim, a ingestão de carga matinal (grande café da manhã) pode auxiliar na adesão ao regime de perda de peso por meio de uma maior supressão do apetite”, diz o texto da revista científica Cell Metabolism.

Limitações da pesquisa

Uma limitação do estudo é que ele foi conduzido em condições de vida livre e não no laboratório. Além disso, certas medidas metabólicas estavam disponíveis apenas após o café da manhã e não após o jantar.

Conforme o Science Daily, a pesquisadora da Universidade de Aberdeen acredita que esse tipo de experimento pode ser aplicado ao estudo do jejum intermitente – também chamado de alimentação com restrição de tempo – para ajudar a determinar a melhor hora do dia para as pessoas que seguem esse tipo de dieta consumirem suas calorias.

Desta forma, os pesquisadores pretendem ampliar a pesquisa para analisar como a hora do dia afeta o metabolismo. Segundo a pesquisadora, é possível que esses indivíduos tenham respostas metabólicas diferentes devido à interrupção de seus ritmos circadianos, que são os mecanismos pelos quais o organismo do corpo se regula entre o dia e a noite. / Com agências internacionais