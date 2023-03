O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), interrompeu sua agenda de compromissos em Londres nesta segunda-feira, 27, após ser internado devido a uma crise renal. Ele foi submetido a um procedimento para retirada de um cálculo renal na tarde desta terça, 28, em um hospital de Londres e passa bem, segundo o governo do Estado. A previsão é de que ele tenha alta ainda hoje.

O cálculo renal – ou pedra no rim – é resultado do acúmulo de cristais existentes na urina e responsável pela formação de massas sólidas nos rins ou nas vias urinárias. A condição pode afetar a função renal e comprometer a filtragem do sangue.

Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), uma em cada dez pessoas sofre com as pedras nos rins, ou seja, pode afetar 10% da população mundial. Há, ainda, um aumento de 30% nos casos durante o verão devido à baixa hidratação e aumento da transpiração.

“O cálculo renal está geralmente ligado ao componente genético e afeta aqueles que possuem histórico na família. Além disso, é mais frequente em homens e em quem mora em lugares quentes”, afirma Osvaldo Merege Vieira Neto, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) e professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) da USP.

Entre os fatores de risco está também o consumo em excesso de proteína, que pode causar hiperfiltração nos rins pela abundância de ureia e fazer com que o rim necessite trabalhar mais para eliminar a substância. A longo prazo, a atividade pode causar problemas como inflamação nos rins e formação de cálculos renais.

Sintomas de pedra no rim

Os sinais mais comuns das pedras nos rins estão associados a dores intensas nas costas que irradiam para o abdome (cólica renal), além do aumento de frequência urinária, náuseas e vômitos.

Continua após a publicidade

Em alguns casos, o paciente pode apresentar sangue na urina e infecção urinária. A cólica renal, por sua vez, pode significar que o cálculo está obstruindo o trânsito da urina dos rins para a bexiga, gerando acúmulo do líquido no rim, aumento de pressão e causando dor intensa, segundo a SBU.

Os sintomas, no entanto, podem demorar para aparecer e, por isso, é recomendável consultar um nefrologista com certa frequência.

Causas

De acordo com o nefrologista Osvaldo Merege Vieira Neto, além da predisposição genética, o cálculo renal pode estar relacionado ao baixo consumo de líquidos, alta ingestão de proteínas e sódio, obesidade e sedentarismo.

“Pode ser que o paciente tenha excesso de excreção de cálcio ou de ácido úrico na urina e os cálculos renais sejam formados”, afirma o médico.

As pedras nos rins também podem se formar a partir de doenças inflamatórias intestinais e uso de medicamentos e suplementos com alto teor de cálcio e vitamina C, principalmente em homens. Estudo publicado na revista American Journal of Kidney Diseases aponta que a ingestão de 1.000 mg/dia ou mais foi associada a um risco de 19% de aparecimento de pedras nos rins em homens.

Tratamento

Continua após a publicidade

De acordo com o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o tratamento contra as pedras nos rins deve considerar a gravidade do caso. O tamanho do cálculo, contudo, pode influenciar em sua eliminação naturalmente. Há ainda a possibilidade de realizar tratamentos com uso de medicamento para estimular a expelição.

“A maioria dos cálculos pode ser eliminada sozinha. Cálculos maiores que 7 mm normalmente não cabem no canal chamado ureter, que fica entre o rim e a bexiga, e geralmente é necessário passar por um procedimento de retirada. Às vezes, o cálculo é menor que isso, mas se o paciente está sentindo muita dor e está tentando fazer tratamento clínico para eliminar e está demorando, é necessário passar por um procedimento de retirada”, explica Vieira Neto.

Exames

A identificação e o diagnóstico do cálculo renal devem ser realizados por meio de exames de imagens, como raio-X, ultrassonografia ou tomografia.

As pedras consideradas pequenas chegam a até 5 milímetros, enquanto as médias não passam de 10 mm. Os grandes cálculos, porém, são considerados aqueles que possuem mais de 10 mm.

A maioria dos cálculos é eliminada sozinha, segundo especialistas. Foto: Unsplash/@averey

Métodos de procedimentos

Continua após a publicidade

Ao Estadão, o nefrologista Osvaldo Merege Vieira Neto listou três tipos de procedimentos comumente utilizados para tratar o problema.

Ureterorrenolitotripsia: técnica endoscópica que fragmenta o cálculo renal para retirá-lo. O procedimento é o mais utilizado no tratamento da condição;

técnica endoscópica que fragmenta o cálculo renal para retirá-lo. O procedimento é o mais utilizado no tratamento da condição; Litotripsia extracorpórea : fragmenta a pedra por meio de vibrações geradas por um aparelho. O método pode ser aplicado em pacientes que possuem cálculo de até 20 mm;

: fragmenta a pedra por meio de vibrações geradas por um aparelho. O método pode ser aplicado em pacientes que possuem cálculo de até 20 mm; Nefrolitotripsia percutânea: procedimento pouco invasivo em que um pequeno corte é realizado nas costas para possibilitar o acesso de um aparelho que fragmentará a pedra acima de 2 cm.

Segundo o médico, cirurgias que demandam cortes “são muito raras” e ocorrem em “último caso”.

Como evitar o cálculo renal

Ingerir pelo menos 2 litros de água por dia (principalmente em dias quentes);

Evitar o consumo excessivo de sal;

Diminuir a ingestão de produtos industrializados;

Adequar o consumo de proteína animal;

Praticar atividades físicas regularmente.

Recuperação

A recuperação de pacientes submetidos aos procedimentos de retirada de cálculo renal varia de caso a caso, diz o nefrologista. “Na maioria das vezes, o cirurgião deixa um cateter no canal, que se chama Duplo J. Esse cateter fica no paciente entre 2 e 4 semanas e depois é retirado. Às vezes, o canal está muito inflamado e pode fechar. O cateter é colocado para mantê-lo aberto. Em alguns casos, não é necessário colocá-lo”, explicou ele.

Continua após a publicidade

Alguns pacientes podem retornar às atividades normalmente cerca de dois dias após a operação.

Sobre o tipo de tratamento ao qual Tarcísio de Freitas seria submetido, o Estadão questionou o Palácio dos Bandeirantes, mas não havia obtido retorno até a publicação desta reportagem.

De acordo com o ex-presidente da SBN, após o procedimento, o governador de São Paulo não deve realizar exercícios físicos que demandem muito esforço até a recuperação total.

“Não há restrição em relação a alimentos após o procedimento, mas exercícios físicos só devem ser feitos após a recuperação total. Se ele estiver com cateter, é recomendado esperar a retirada. Caso deixe de apresentar sintomas, ele pode voltar a fazer exercícios depois de dois dias”, explicou.