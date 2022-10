Caminhos para melhorar - além da polarização

Continua após a publicidade

Como muitos brasileiros, passei a semana refletindo sobre os resultados do primeiro turno das eleições. Há anos venho insistindo na necessidade do diálogo e da inutilidade de levantar a voz na hora de conversar sobre os destinos do País. Nenhum eleitor vota pensando que seu candidato é incompetente. Ou pior, maléfico.

É preciso compreender de uma vez por todas que as propostas que vêm do polo oposto ao que você se encontra não são criadas por vilões de cinema, esfregando as mãos e elaborando planos para destruir a vida na Terra, só aceitas por gente ignorante.

Podem até ser equivocadas, mas de forma geral visam ao bem comum. Evidentemente existem pessoas mal-intencionadas que se aproveitam da boa-fé dos cidadãos e exploram suas escolhas políticas em benefício próprio (talvez até à custa da vida na Terra). Mas não é isso que caracteriza a essência da política, nem à esquerda nem à direita. Assim como o cristianismo não deve ser avaliado pela existência de pastores aproveitadores ou padres pedófilos.

Desqualificar as escolhas alheias quando não são coerentes com as nossas não atrapalha apenas os almoços de domingo.

Essa postura de superioridade intelectual diante do que para nós parecem erros grosseiros nos impede também de compreender o que está por trás de suas decisões. Até para tentar persuadi-las de mudar é preciso humildade.

Domingo passado, praticamente 100 milhões de pessoas discordaram frontalmente umas das outras. Independentemente do lado em que nos encontremos, simplesmente não é razoável achar que 50 milhões de brasileiros são estúpidos, ladrões, fascistas ou qualquer outro demérito que lhes queiramos impingir.

Suas escolhas refletem necessidades que acreditaram – com ou sem razão – ter mais chance de ser supridas por seus candidatos. Medos – infundados ou não – que buscaram reduzir votando em quem votaram. Esperanças que foram mais bem alimentadas por uns do que por outros.

Não é preciso concordar. Aliás, para o bom funcionamento da democracia a existência de oposição é fundamental. Governantes se tornam melhores quando são obrigados a caprichar por conta da marcação cerrada sobre eles.

Mas existem duas ideias que envenenam nossas relações, tanto as pessoais próximas como as relações sociais amplas: a crença de que quem não concorda conosco é tolo e o desejo de que a oposição desapareça. Enquanto não nos livrarmos dessas ideias, dificilmente caminharemos em direção ao mundo melhor que, no fim das contas, todo mundo almeja.

* É PROFESSOR COLABORADOR DO DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP E AUTOR DO LIVRO ‘RIR É PRECISO’