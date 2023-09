Campinas confirma 7ª morte por febre maculosa; Estado de SP já soma 16 óbitos

SOROCABA – A prefeitura de Campinas, no interior de São Paulo, confirmou nesta quarta-feira, 20, a morte de um homem de 40 anos, após contrair a febre maculosa. É o 7º óbito causado pela doença, transmitida pelo carrapato-estrela, este ano, no município. O número equivale aos óbitos de todo o ano passado. No estado de São Paulo, foram registradas 16 mortes por maculosa até o dia 31 de agosto deste ano, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. No mesmo período de 2022 foram 22 mortes.

Campinas está em região endêmica para a doença no estado. Além das mortes, houve ainda dois casos confirmados de febre maculosa em que os pacientes se recuperaram. Já no estado, o número de casos até agosto foi de 37, dois a mais do que em 2022. Em todo o Brasil, segundo o Ministério da Saúde, até 14 de setembro tinham sido registrados 191 casos e 51 mortes. A incidência se concentra na região Sudeste, com 135 casos e 44 óbitos.

Febre maculosa é transmitida pelo carrapato estrela Foto: Agliberto Lima/Agência Estado

O paciente de Campinas apresentou sintomas no final de agosto e morreu no último dia 2. A causa foi confirmada após exames de laboratório. De acordo com a prefeitura, o homem percorreu áreas com possível presença de capivaras, hospedeiras do carrapato, nas margens do Rio Capivari e do Córrego São Vicente, na zona sul da cidade.

Em junho deste ano, Campinas registrou um surto de febre maculosa na Fazenda Santa Margarida, um local de eventos, no distrito de Joaquim Egídio. Quatro pessoas que participaram de shows e eventos na propriedade morreram após contrair a doença. As vítimas foram um homem de 42 anos e três mulheres: uma professora de 28 anos, uma dentista de 36 e uma adolescente de 16 anos.

Os outros óbitos foram de um soldado do Exército, de 18 anos, confirmado no dia 2 de agosto, e de um homem de 52 anos, ocorrido em julho. A prefeitura informou que todas as áreas de risco para transmissão de febre maculosa no município, incluindo alguns parques municipais, estão com placas de alerta aos visitantes. Os locais são monitorados pelo município. A Fazenda Santa Margarida foi liberada para eventos após ter aprovado um plano de ação para minimizar os riscos de contrair a doença.

Sintomas

Segundo o Ministério da Saúde, a febre maculosa é uma doença infecciosa grave causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato. A doença não é transmitida de pessoa para pessoa. Os sintomas iniciais podem ser confundidos com os de outras doenças, por isso é importante estar atento às picadas de carrapato no corpo após frequentar matas e áreas verdes e buscar atendimento médico rápido em caso de sintomas.

Os principais sintomas são febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal, dor muscular constante, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e dos pés. Pode aparecer gangrena nos dedos e orelhas, paralisia dos membros que sobe das pernas até os pulmões, causando parada respiratória.

Cuidados

Entre os cuidados para evitar a doença, estão usar roupas claras que ajudam a identificar o carrapato ao adentrar áreas com mato. Calças, botas e blusas com mangas compridas dificultam o acesso do aracnídeo ao corpo. Repelentes corporais também são indicados. Se encontrar um carrapato no corpo, é melhor usar uma pinça para a remoção, evitando apertar ou esmagar o bicho contra a pele. As roupas usadas em locais com carrapatos devem ser lavadas em água fervente.