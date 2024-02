Câncer de pênis: o que é, quais os sintomas e como evitar a amputação do membro

Apesar de prevenível com medidas simples, como higiene e vacinação contra o HPV, o câncer de pênis foi diagnosticado em mais de 21 mil homens, de 2012 a 2022, segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). Além disso, na última década, três em cada 10 pacientes tiveram que recorrer à amputação do órgão devido à gravidade da doença. De 2011 a 2021, cerca de 4 mil vieram a óbito.

PUBLICIDADE Segundo o urologista Walter da Costa, do A.C Camargo Câncer Center, em São Paulo, trata-se de um tumor com alto potencial de gravidade. “Ele costuma ser descoberto já em estágio avançado e três em cada quatro pacientes que precisam da amputação acabam falecendo”, conta. Um dos fatores que corrobora com esse cenário é a falta de informação sobre o tema — que se agrava em camadas socioeconômicas mais baixas. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), a maior parte dos casos no Brasil acontece nas regiões Norte e Nordeste. “A população com menor poder aquisitivo tem menos acesso às informações sobre riscos, à higienização adequada e aos serviços de saúde especializados”, explica Costa.

Surgimento do câncer de pênis está intimamente associado à má higienização do membro. Foto: Dragana Gordic/Adobe Stock

Ainda de acordo com o especialista, por acometer majoritariamente a população com menos recursos, o câncer de pênis desperta menos interesse da indústria farmacêutica, o que dificulta as pesquisas sobre o tema. “Isso impede o surgimento de novas soluções e novos tratamentos para a doença”.

Para o urologista especializado em câncer Arie Carneiro, do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, a incidência de câncer de pênis e o número de amputações no Brasil também está relacionada ao tabu que envolve o órgão genital masculino. “Muitas vezes por vergonha, o paciente prefere não comentar sobre alguma ferida que aparece no pênis e acaba demorando para buscar tratamento”, exemplifica.

Dados do Inca mostram que mais da metade dos pacientes demoram até um ano desde o aparecimento das lesões para procurar um médico.

Quanto mais tardiamente descoberto, mais difícil é o tratamento do câncer de pênis, alerta o urologista Maurício Dener Cordeiro, coordenador do Departamento de Uro-Oncologia da SBU. “Se identificado no início, esse tumor tem grandes chances de cura e permite um tratamento menos agressivo”.

Publicidade

O que é e quais as causas do câncer de pênis?

Trata-se de uma infecção que costuma se manifestar na glande (cabeça do pênis) como uma ferida que não cicatriza e que pode crescer e soltar pus, caso não tratada. Esse tipo de tumor está muito associado à falta de higiene adequada do órgão, que facilita a proliferação de fungos e bactérias. “Assim como o cigarro pode contribuir para o surgimento do câncer de pulmão, a falta de higiene pode motivar o câncer de pênis”, compara o urologista do Einstein.

O especialista do A.C Carmago explica que a higiene adequada da região deve ser feita a partir da lavagem com água e sabão de todo o órgão – inclusive da glande, que exige a retração do prepúcio (pele que encobre a glande) para ser devidamente higienizada. “Por isso, pacientes que têm fimose (dificuldade de exposição da glande) devem recorrer ao tratamento cirúrgico (circuncisão) para que consigam realizar a higienização adequada do órgão”, esclarece.

De acordo com o Inca, a higiene deve ser feita rotineiramente e após relações sexuais e masturbações.

O câncer de pênis também pode surgir em decorrência de uma infecção pelo HPV (papilomavírus humano) – o mesmo que causa câncer de colo de útero nas mulheres. A contaminação ocorre através da relação sexual, por isso a prevenção consiste no uso de preservativo. É possível evitar a infecção pela vacinação contra o HPV, disponível no SUS para a população de 9 a 14 anos e imunossuprimidos até os 45 anos.

Quais os sintomas de câncer de pênis?

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE De acordo com Carneiro, é importante procurar um médico ao identificar o aparecimento de sintomas. O médico reforça que, quanto antes a doença for detectada, maiores as chances de cura e preservação do pênis. Confira os principais sintomas:

Ferida que não cicatriza;

Secreção com forte odor;

Espessamento ou mudança de cor na pele da glande (cabeça do pênis);

Presença de nódulos na virilha.

Publicidade

Como é o tratamento?

Segundo Costa, o tratamento varia de acordo com o estágio em que o tumor se encontra. “Se detectado no início, é possível tratar de forma localizada — com a cauterização ou uso de laser para destruir o tumor.

Nos estágios mais avançados, porém, é necessário recorrer à amputação, que varia com o tamanho do tumor. Ela pode ser parcial (geralmente correspondente à retirada da glande) e não comprometer a vida sexual do paciente; ou total, que compromete essa funcionalidade”, completa o médico.