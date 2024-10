Câncer ultrapassa doenças cardiovasculares como motivo de morte em mais de 700 cidades brasileiras

O número de cidades brasileiras onde a principal causa de morte por doenças é o câncer tem aumentado nos últimos anos, revela uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet Regional Health - Americas.

Segundo o epidemiologista Leandro Rezende, coordenador do trabalho e professor do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a mudança significa que os brasileiros estão vivendo mais e que o tratamento das doenças cardiovasculares, que costumavam figurar em primeiro lugar na lista, está fazendo efeito. Dos 5.570 municípios do País, 727 (13%) indicaram essa mudança em 2019. O número quase dobrou desde 2000, quando essa era a realidade de apenas 366 cidades (7%).

Câncer vem superando doenças cardiovasculares como motivo de morte em municípios do Brasil. Foto: freshidea/Adobe Stock

Os cientistas avaliaram, por ano, a taxa e as causas de mortalidade em cada município. Depois, a análise focou também nos índices de mortalidade considerada prematura por doença cardiovascular e câncer, ou seja, nos óbitos de pessoas entre 30 e 69 anos de idade. Essa é a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de “mortes que poderiam ser evitadas”.

“Com o envelhecimento, é esperado que as pessoas morram por câncer. Mas o falecimento de jovens por doenças cardiovasculares, a princípio, poderia ser evitado com prevenção ou tratamento adequado”, explica o pesquisador.

Em 2000, cerca de 15,5% dos municípios tinham mais mortalidade prematura por câncer do que por doença cardiovascular. Em 2019, o índice saltou para cerca de 34% das cidades. É importante destacar, entretanto, que apenas 85% dos óbitos foram preenchidos corretamente nos anos iniciais. A partir de 2016, esse índice subiu para 99%.

Diferenças por Estado

Embora a pesquisa mostre que, em 2019, a taxa de mortalidade prematura por doenças cardíacas ainda superava as mortes por câncer no Brasil, há uma tendência de queda relacionada aos óbitos por problemas cardiovasculares, sugerindo transição no cenário.

Em seis unidades federativas — Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina —, a mortalidade prematura por câncer já se mostrou maior, segundo o estudo, que reuniu cientistas baseados no Brasil, Chile, China e Estados Unidos.

Rezende conta que esse padrão (de mais mortes por câncer) é observado em países desenvolvidos. O Brasil, considerado emergente, passa pelo processo de inversão.

Para classificar os resultados, os pesquisadores criaram divisões por ano, idade e região, mas também por renda per capita, utilizando o índice de desenvolvimento humano (IDH) municipal e dados da população obtidos pelo Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Em geral, vemos essa transição das causas de morte mais avançada em municípios com alta renda per capita e que estão particularmente localizados nas regiões Sul e Sudeste do País”, detalha o professor.

Entre os anos pesquisados, a mortalidade por doenças cardiovasculares diminuiu em 25 Estados brasileiros. Considerando o número de mortes a cada 100 mil adultos nos anos de 2000 e 2019, respectivamente, tiveram destaque: Paraná - de 315,3 para 144,4

- de 315,3 para 144,4 Rio Grande Do Sul - de 301,8 para 134,4

- de 301,8 para 134,4 Santa Catarina - de 296,5 para 136,1

- de 296,5 para 136,1 Espírito Santo - de 291 para 147,2

- de 291 para 147,2 e São Paulo - de 300 para 158,8 Em paralelo, a taxa de mortalidade por câncer cresceu em 15 Estados, com destaque para: Paraíba - de 43,8 para 95,0

- de 43,8 para 95,0 Tocantins - de 45,9 para 80,1

- de 45,9 para 80,1 Piauí - de 52,0 para 86,1

- de 52,0 para 86,1 e Maranhão - de 38,7 para 72,2 “Essa transição mostra que os avanços no tratamento e na prevenção das doenças cardiovasculares trouxeram uma redução na mortalidade por essa causa”, reforça Rezende.

Comportamento