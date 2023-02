Carnaval 2023: Saiba o que comer para curtir melhor o bloco e outras dicas

A vontade de sair dançando e festejando com os amigos nos bloquinhos de rua é grande. Mas antes de mais nada é preciso cautela. “A gente brinca que tem de fazer um treinamento para ir pular carnaval”, conta Salete Nacif, cardiologista do Hospital do Coração. De acordo com ela, vários fatores que são típicos da folia podem ser prejudiciais para o corpo. “Quando se mistura energético com bebida alcoólica, calor, esforço físico do corpo e privação de sono, você aumenta o risco de ataques cardíacos e arritmias, além das probabilidades de ter eventuais desmaios ou mal súbito”, diz.

A hidratação, assim como a observação de sinais do corpo, é essencial. “Dor de cabeça, tontura, mal-estar, fraqueza, visão turva e aumento da frequência cardíaca são sinais para a pessoa ficar atenta”, alerta. Se for necessário, pare em um estabelecimento, sente-se e hidrate-se antes de voltar para a folia. Para evitar problemas, siga nossas dicas.

Leia também Preta Gil se emociona com homenagem de Ivete Sangalo no Carnaval: ‘Você é explosão de amor’

Antes de sair de casa, é preciso passar protetor em todo o corpo, o que vale não só para os dias de sol Foto: FELIPE RAU/AE

Use protetor solar

Antes de sair de casa, é preciso lembrar de passar protetor em todo o corpo. Além de garantir a saúde da pele e evitar rugas, o protetor evita que as pedrarias e glitter no corpo virem manchas na pele. Isso vale não só para os dias de sol, mas também para os nublados ou de chuva. A maquiagem deve ser aplicada somente depois da preparação de pele com o protetor. Não esqueça de proteger a boca (com filtros solares em bastão que vão até o FPS 30) e o couro cabeludo com chapéus e bonés.

Garanta uma boa alimentação

Continua após a publicidade

A máxima “corpo vazio não para em pé” nunca foi tão verdadeira. Além de garantir energia para aguentar horas e horas de folia, uma refeição rica antes das festas evita que os foliões tenham sensação de fraqueza, queda na pressão ou enjoos. Antes de ir, evite os alimentos gordurosos e frituras, que tornam a digestão mais lenta. O ideal são alimentos ricos em carboidratos, como pão, macarrão e frutas. Se possível, leve um lanchinho para se alimentar durante a festa. Cuidado com as comidas na rua. Nessa época, os casos de intoxicação alimentar são comuns. E beber de estômago vazio pode causar quadros de hipoglicemia.

“Para quem é do time da comida, carnes mais magras, como atum ou frango, são mais indicadas. Os vegetarianos podem optar por uma proteína de soja texturizada ou ovos podem cair bem. O problema são as carnes gordas e a maneira de fazer, como frituras”, diz Bel, que também diz que, é bom evitar lacticínios. Barrinhas de cereais e um pedacinho de chocolate é uma ótima opção por ter um sabor doce e ser de fácil digestão.

Tenha uma boa hidratação

A dica que vale para antes, durante e depois dos bloquinhos. Além de ajudar nas atividades das células, na digestão, no funcionamento dos rins e na regulação da pressão arterial, a água é que leva vitaminas, minerais e glicose para o corpo. “Transpirar é o mecanismo de defesa do corpo para deixar nossa temperatura mais próxima do que seria natural e saudável”, explica a nutricionista Bel Agostini. “No carnaval, além da transpiração, do calor, da aglomeração, das fantasias que abafam o corpo, de ter muita movimentação corporal, há o álcool e tudo isso faz com que o corpo desidrate muito rapidamente. E justamente por isso temos de tomar mais cuidado”, ressalta. Além da água, você pode beber isotônicos e água de coco para ter a reposição de eletrólito.

Uma boa dica é tomar a água em goles menores, várias vezes durante o dia, para não ir tanto no banheiro. Isso vai fazer com que o corpo trabalhe de maneira mais fluida. “Além disso a ressaca de uma pessoa hidratada é muito menor do que uma pessoa que não bebeu água”, ensina Bel.

Garanta um bom descanso

Continua após a publicidade

Já se sabe que o aconselhado é dormir de seis a oito horas por noite para ter um sono reparador. Durante o carnaval isso fica ainda mais evidente. Caso o corpo não tenha esse período de descanso, os sinais de cansaço e esgotamento virão no meio da festa. Organize-se para ter uma boa e longa noite de sono antes dos bloquinhos e, claro, depois deles. Caso tenha muito sono durante a folia, não tente acompanhar o ritmo abusando de substâncias energéticas. Além de atrapalharem o sono, causam gastrite e podem aumentar a pressão arterial, o que descarrega possíveis arritmias e palpitações.

Resistência física: Prepare o seu corpo

”Muitos foliões são pessoas sedentárias, que passam boa parte do ano sem praticar atividade física. Então os cuidados devem ser redobrados, pois o organismo não está preparado e adaptado para esforços físicos mais intensos”, alerta Pablo Luiz Baptistão, ortopedista do HCor.

Segundo ele, é muito comum haver lesões nas articulações, como joelhos e tornozelos, durante a festa. Por isso, o ideal é usar um tênis que absorva o impacto da pisada e tenha um salto de 2 a 3 centímetros, com base larga, em vez de saltos ou sandálias que podem facilitar cortes e perfurações.

Cuide da sua segurança

A aglomeração facilita o roubo. Por isso só leve o necessário. Coloque os itens mais valiosos na doleira, que fica por dentro da roupa, e o restante pode ir na pochete. O ideal é não levar cartão de crédito e fazer todo o pagamento em dinheiro vivo e moeda. Caso não seja possível, diminua seu limite diário antes de sair de casa. Uma boa dica é colocar um adesivo bem chamativo no cartão para evitar que seja trocado.

Continua após a publicidade

Caso opte por levar o celular, um dia antes apague todos os aplicativos do banco e “deslogue” de contas que guardem as informações bancárias como iFood e Rappi. Só tire o celular da doleira quando for extremamente essencial e seguro. Para garantir ainda mais segurança, tenha um suporte de celular, como anel ou cordão.