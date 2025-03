Caso Pedro Severino: morte encefálica segue protocolo rígido de confirmação; entenda os passos

A equipe do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana (SP), interrompeu o protocolo de morte encefálica de Pedro Severino, jogador de 19 anos do Red Bull Bragantino internado em estado gravíssimo após sofrer um acidente na Rodovia Anhanguera. Segundo os médicos, foi registrado um quadro de tosse.

“Por isso, o jovem seguirá com sedação e ventilação mecânica, uso de noradrenalina e otimizado antibióticos para evitar infecções. Caso não apresente mais nenhum reflexo, o protocolo será reaberto”, informou a assessoria do hospital.

Pedro Severino estava nas categorias de base do Red Bull Bragantino. Foto: Reprodução/Instagram @pedrao_05

Também conhecida como morte cerebral, a morte encefálica é a perda completa e irreversível das funções cerebrais e só pode ser declarada após um protocolo rígido. Veja a seguir os passos necessários.

O que configura a morte encefálica?

PUBLICIDADE Para funcionarem, os neurônios precisam de oxigênio e glicose, que chegam até o cérebro pela circulação sanguínea. Quando algum problema impede o fluxo sanguíneo, essas células podem morrer e as funções cerebrais são prejudicadas. Se a perda das funções é completa e irreversível, é declarada a morte cerebral. “Você ainda tem um coração que bate. Você ainda tem outros órgãos funcionantes, mas o cérebro já não é capaz de controlar absolutamente nada”, explicou Antonio Netto, neurologista da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, em entrevista ao Estadão.

Embora ainda haja batimentos cardíacos, por exemplo, eles tendem a parar após o cérebro deixar de controlá-los. A respiração também não acontecerá sem a ajuda de aparelhos.

O que pode causar a morte encefálica?

Qualquer problema que cesse a função cerebral antes de encerrar o funcionamento de outras partes do organismo causa a morte encefálica. Entre as causas mais comuns estão:

parada cardiorrespiratória;

acidente vascular cerebral (AVC) ;

; doença infecciosa que afete o sistema nervoso central;

tumor cerebral;

traumas.

Quando a morte encefálica é declarada?

No Brasil, a resolução nº 2.173/17 do Conselho Federal de Medicina (CFM) estabelece critérios rigorosos para a declaração de morte encefálica. Segundo Netto, os protocolos podem variar de acordo com cada País, e a definição brasileira é uma das mais criteriosas do mundo.

O CFM determina a realização de uma série de exames para comprovar a perda do reflexo do tronco encefálico, responsável por controlar funções autônomas do organismo, como a respiração. Essa análise deve ser feita por dois médicos que examinam o paciente em horários diferentes, e os resultados precisam ainda ser complementados por um exame — um eletroencefalograma ou uma tomografia, por exemplo.

Passos para a determinação da morte encefálica

Pré-requisitos

Presença de lesão encefálica de causa conhecida, irreversível e capaz de causar morte encefálica

Ausência de fatores tratáveis que possam confundir o diagnóstico de morte encefálica

Tratamento e observação em hospital pelo período mínimo de seis horas (ou 24 horas quando a causa do quadro é encefalopatia hipóxico-isquêmica)

Temperatura corporal superior a 35 °C, saturação arterial de oxigênio acima de 94% e pressão arterial sistólica maior ou igual a 100 mmHg ou pressão arterial média maior ou igual a 65 mmHg (para adultos)

Procedimentos São necessários dois exames clínicos que confirmem coma não perceptivo e ausência de função do tronco encefálico

Também é realizado um teste de apneia para confirmar a ausência de movimentos respiratórios

Um exame complementar precisa comprovar a ausência de qualquer atividade no cérebro Regras para o exame clínico

O exame clínico deve demonstrar inconsciência permanente, sem resposta a qualquer estímulo

São realizados dois exames clínicos, cada um deles por um médico diferente e capacitado para realizar esses procedimentos

São considerados capacitados médicos com, no mínimo, um ano de experiência no atendimento de pacientes em coma e que tenham acompanhado ou realizado pelo menos dez determinações de morte encefálica ou curso de capacitação para determinação de morte encefálica

O teste de apneia é realizado uma única vez por um dos médicos responsáveis pelo exame clínico e deve comprovar ausência de movimentos respiratórios

Exame complementar

O exame complementar deve comprovar de forma inequívoca a ausência de fluxo sanguíneo, de atividade elétrica ou metabólica no cérebro

Morte encefálica e doação de órgãos

A “Lei dos Transplantes” (Lei nº 9.434/1997) estabelece que a doação de órgãos após a morte só pode ser realizada quando constatada a morte encefálica.

Quando isso acontece, as funções vitais do paciente são mantidas de maneira artificial até que a remoção dos órgãos seja feita. Nesses casos, são usados medicamentos que mantêm a pressão arterial e aparelhos de ventilação que simulam a respiração.