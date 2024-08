Casos de covid-19 e rinovírus crescem no país, indica Fiocruz

Em São Paulo, os casos de covid-19 entre idosos já ultrapassam as notificações por influenza A (causador da gripe) nessa faixa etária. Em Goiás, a alta de casos de SRAG ocorre em todas as faixas etárias a partir dos 15 anos.

“Diante desse cenário, a gente reforça a importância da vacinação contra a covid-19. É importante, com esse aumento dos casos de covid, que todas as pessoas que são do grupo de risco estejam em dia com a vacinação contra covid-19″, ressaltou.