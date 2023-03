Celulite infecciosa: entenda a causa da internação de Rafael Cardoso

No início de fevereiro deste ano, o ator Rafael Cardoso foi internado devido a uma celulite infecciosa. A origem foi uma simples foliculite, espécie de inflamação na pele na região onde nascem pelos, que se agravou e evoluiu para a celulite infecciosa. Em 2019, o ator Miguel Falabella também foi vítima da doença.

“A celulite infecciosa é uma infecção profunda da pele, na área do tecido celular subcutâneo, de origem bacteriana. Pode ocorrer por ferimentos por onde o agente penetra. A parte do corpo mais suscetível são os membros inferiores, mas ela pode ocorrer em qualquer região que apresente pequenos traumas”, explica Paulo Machado, coordenador do Departamento de Doenças Infecto Parasitárias da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

A pele começa, de fora para dentro, com a epiderme que é uma camada composta de várias células epiteliais e melanócitos; depois tem a derme, com outros tipos de célula, incluindo células de defesa, linfócitos, células do tecido conjuntivo e terminações nervosas, e então o tecido celular subcutâneo que é formado principalmente por adipócitos.

De acordo com ele, os primeiros sinais da infecção incluem dor, calor local, vermelhidão ou eritema (o nome clínico para manchas vermelhas na pele) e inchaço. “Também pode haver febre, calafrios, mal-estar. Se não tratado com antibiótico sistêmico, e a doença se espalhar, pode evoluir para um quadro de septicemia, ou seja, inflamação generalizada do corpo”, diz.

Normalmente a infecção acontece nos membros inferiores, mas qualquer áreas sujeitas a trauma, de uma maneira geral , pode estar suscetível.

A higiene pode prevenir, assim como hidratar a pele e dar atenção às infecção de acne e picadas de inseto. Porém o estado de saúde da pessoa também é levado em consideração. Embora seja mais comum em pessoas com diabete ou com alterações da resposta imune, pode atingir indivíduos considerados sadios.

A cura vai depender do tratamento, da bactéria e do estado do paciente. Mas o tempo é no mínimo de tratamento é de 10 a 21 dias. “É bom lembrar que a celulite não é contagiosa. De maneira nenhuma”, diz.

Qual a diferença entre celulite infecciosa e celulite comum?

“Toda celulite, do ponto de vista médico, é uma infecção, normalmente bacteriana e profunda. O termo celulite comum, celulite normal, não existe. Esse termo, usado para a alteração estética da pele é muito mais popular do que médico. Portanto celulite infecciosa é um neologismo. A gente não usa isso. O termo é celulite simplesmente”, diz.

Uma doença parecida é a erisipela, que é uma celulite um pouco menos profunda que atinge o final da derme e o tecido celular subcutâneo. “Erisipela e celulite são dois tipos de infecção na pele. As duas causam vermelhidão, dor e inchaço. A diferença entre elas é a profundidade que a infecção atinge. A erisipela atinge as camadas mais superficiais da pele e a celulite atinge as camadas mais profundas e também, a camada de gordura que fica embaixo da pele. A erisipela são mais fáceis de identificar, diagnosticar e tratar”, explica.

O diagnóstico é clínico, feito pelo médico. “O leigo pode suspeitar desse diagnóstico quando tiver qualquer região da pele que comece a doer e perceba que com o toque tenha um aumento de temperatura. Se for uma erisipela, que não é tão profunda, ele vai perceber uma vermelhidão muito claramente”, diz.

