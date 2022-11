Cidade de SP terá ‘xepa da vacina’ contra covid para crianças de 6 meses a 2 anos; entenda

Publicidade

A Prefeitura de São Paulo informou que começam na quarta-feira, 16, os cadastros para a chamada “xepa da vacina” contra covid-19 para crianças de 6 meses a 2 anos. Essa estratégia, já adotada para outras idades ao longo da campanha de imunização, consiste em montar uma lista de espera para o caso de sobrar doses em frascos. Se houver necessidade, os interessados são acionados rapidamente.

A vacinação de crianças nessa faixa etária terá início oficialmente na capital paulista na quinta-feira, 17, e, em um primeiro momento, irá priorizar crianças com comorbidade – imunossuprimidos e com deficiência permanente – ou indígenas. A cidade de São Paulo recebeu 34.840 doses de vacina pediátrica para esse primeiro momento.

Vacinação de crianças em São Paulo; movimentação na UBS Vila Anglo, em Perdizes, zona oeste da capital paulista Foto: Werther Santana / Estadão

A Prefeitura reforçou que os grupos de 6 meses de idade a até 2 anos e 11 meses receberão a chamada Pfizer Baby (tampa de cor vinho), que é a única vacina autorizada atualmente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa faixa etária.

A distribuição para todas as unidades básicas de saúde (UBSs) da rede do município será feita na próxima quarta-feira, 16, e possibilitará o início da vacinação desse público no dia seguinte. O esquema vacinal será em três doses. A segunda dose deve ser administrada após intervalo de quatro semanas da primeira. A terceira pode ser aplicada oito semanas após a segunda dose.

Os responsáveis pelas crianças devem apresentar, nessa primeira fase da vacinação, comprovantes de condição de risco. Ou seja, receitas, relatórios ou outros documentos que atestem as comorbidades ou as outras condições previstas. Tais documentos devem conter, além da identificação da criança, carimbo do médico com CRM, e estar dentro da validade de dois anos de emissão.

Como inscrever crianças na ‘xepa da vacina’

Ao todo, o município de São Paulo tem hoje 367.439 crianças na faixa etária de 6 meses a 2 anos de idade, segundo dados Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade). O número é bem maior que o quantitativo de doses disponibilizado para aplicação na capital paulista, o que faz com que uma parcela significativa não seja abarcada pela campanha neste momento.

Nesse contexto, a Prefeitura informou que, caso existam doses remanescentes da vacina próximo ao final das atividades de cada dia nas unidades, as demais crianças dessa faixa etária podem tomar o imunizante. Para isso, a condição é que sejam moradoras da região em que fica a unidade básica de saúde (deve ser apresentado comprovante de endereço para inscrição prévia).

A Prefeitura informou que o cadastro para doses remanescentes poderá ser feito a partir da próxima quarta, véspera do início da imunização de crianaçs de 6 meses a 2 anos. A vacinação de crianças ocorrerá nas UBSs, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, nas UBSs integradas, das 7h às 19h. Os endereços das UBSs podem ser consultados na página Vacina Sampa.