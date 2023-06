Cientistas descongelam vírus ‘zumbis’ de 48 mil anos encontrados no Ártico; entenda o experimento

Cientistas conseguiram descongelar 13 vírus dormentes há 48 mil anos no Ártico, em áreas de solo permanentemente congelado (chamadas de permafrost). O objetivo da experiência é tentar entender os riscos para a saúde global impostos pelas mudanças climáticas, que já estão provocando o degelo de várias dessas áreas desde a pré-história, com a alta probabilidade de liberação dos chamados vírus zumbis, patógenos desconhecidos.

Esta é a primeira vez que cientistas descongelam vírus tão antigos. Os 13 agentes infecciosos pertencem a cinco classes diferentes. Eles foram coletados em sete áreas distintas de permafrost. Alguns deles, segundo os cientistas, vieram de fezes de mamutes e do estômago de lobos siberianos.

Em laboratório, os vírus foram colocados em uma cultura de amebas e se revelaram capazes de invadir as células e se replicar. O experimento, segundo os pesquisadores, confirma a capacidade destes patógenos de “permanecerem infecciosos após mais de 48.500 anos passados em permafrost profundo”. Os cientistas garantem que a experiência não é perigosa porque os vírus testados não seriam capazes de infectar seres humanos, apenas amebas.

O aquecimento do permafrost já foi responsabilizado por surtos de doenças infecciosas antes Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

“Mas acreditamos que nossos resultados com vírus que infectam amebas possam ser extrapolados para muitos outros vírus capazes de infectar humanos e animais”, afirmaram os pesquisadores em comunicado divulgado à imprensa, depois da publicação do artigo na “Viruses”, em março. “Portanto, é provável que permafrost antigo (eventualmente com até mais de 50 mil anos) libere esses vírus desconhecidos após o descongelamento. O risco tende a aumentar no contexto do aquecimento global, quando o degelo do permafrost será cada vez mais acelerado e mais pessoas estarão vivendo no Ártico.”

“Felizmente, é razoável supor que uma epidemia provocada por uma bactéria patogênica pré-histórica reavivada possa ser rapidamente controlada com os antibióticos modernos à nossa disposição, ainda que bactérias com genes resistentes a antibióticos pareçam ser prevalentes nos solos permanentemente congelados”, escreveram os autores no artigo, encabeçado pelo francês Jean-Michel Claverie. “A situação seria muito mais desastrosa no caso de doenças causadas pelo renascimento de um antigo vírus desconhecido”, para o qual não haveria tratamento específico ou vacina imediatamente disponível.

O aquecimento do permafrost já foi responsabilizado por surtos de doenças infecciosas antes. O degelo do permafrost na Sibéria, por exemplo, já foi associado a surtos de antraz em renas, depois que verões excepcionalmente quentes provocaram o ressurgimento de bactérias causadoras da doença em antigos cemitérios de animais.

Um outro estudo, divulgado no início desta semana, indica que o Oceano Ártico poderá ficar completamente sem gelo durante o período de verão já a partir da década de 2030 - dez anos antes do previsto originalmente. Cientistas da Coreia do Sul, Canadá e Alemanha usaram dados de observações feitas entre 1979 e 2019 para fazer as novas projeções.

O desaparecimento completo do gelo nos meses do verão “acelerará o aquecimento no Ártico, o que pode provocar o aumento dos episódios meteorológicos extremos em latitudes médias, como ondas de calor e incêndios florestais”, explicou Seung-Ki Min, pesquisador das universidades sul-coreanas de Pohang e Yonsei e coautor do artigo publicado na Nature.