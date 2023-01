Cinco passos fáceis para ser mais saudável em 2023

Quais foram suas vitórias em saúde em 2022? E quais áreas da sua saúde e bem-estar precisam ser trabalhadas?

À medida que fazemos planos para o ano novo, é um bom momento para olhar para o seu checklist de saúde pessoal do ano que passou. Você se concentrou no autocuidado? Marcou e compareceu às consultas médicas necessárias? Priorizou família e relacionamentos?

Aqui está uma checklist de cinco áreas principais de saúde e conselhos fáceis de seguir sobre como torná-las uma prioridade no novo ano.

Escolha um mês para manutenção médica

Quando foi a última vez que você consultou seu médico? Se você não tem um médico regular, faça de 2023 o ano em que você o encontrará.

Aqui está uma dica para seguir um cronograma de cuidados médicos de rotina: agende seus exames anuais durante o mês do seu aniversário. Assim, será mais fácil criar um hábito anual e lembrar a última vez que você fez um exame, mamografia, consulta oftalmológica, teste de audição ou limpeza dentária.

Fazer exames de rotina é o primeiro passo para ser uma pessoa mais saudável Foto: Freepik

Se o seu aniversário cai perto do final do ano e já faz um tempo que você não vai ao médico, escolha outro mês que tenha significado para você. Pode ser o mês do seu meio aniversário, ou você pode comemorar o Dia dos Namorados com uma visita ao seu médico.

Defina uma hora de dormir regular

Priorizar o sono é uma correção de saúde relativamente simples, mas com a qual muitas pessoas lutam. A recompensa é significativa. Uma série de problemas – incluindo impactos no coração, ganho de peso e até mesmo problemas conjugais – pode ser resolvida com uma noite de sono melhor.

Comece com o básico. O seu quarto é um paraíso para dormir? Está na temperatura certa? Está escuro o suficiente? É um refúgio pacífico ou uma bagunça desordenada? O colchão, travesseiros e roupas de cama são confortáveis? Se você já tentou todas essas coisas e ainda não está dormindo bem, converse com seu médico, que pode recomendar um estudo do sono.

E aqui vai uma dica: pare de programar o alarme por alguns dias e veja até que horas você dorme. Se você está constantemente acordando algumas horas depois do horário normal do alarme, seu corpo está lhe dizendo que você precisa ir para a cama algumas horas antes.

Observe seus comportamentos sedentários (e saia do sofá)

Se você está lutando para iniciar um hábito de exercício, tente uma nova estratégia. Comece a perceber quando estiver sentado por um tempo, levante-se e mova-se. Você não precisa ir para a academia. Apenas faça tarefas domésticas, leve o cachorro para passear ou faça dez flexões na parede.

Estudos demonstraram que ficar sentado por muito tempo pode aumentar o risco de doenças cardíacas, diabetes e até câncer. E mesmo que você se exercite todos os dias, ainda precisa estar ciente do quanto não está se movendo no resto do dia. Estudos mostram que horas sentado podem apagar os benefícios do seu treino matinal.

Use seu celular ou um dispositivo de rastreamento de condicionamento físico para contar os passos e resolva sair do seu assento a cada hora para uma caminhada rápida. Um estudo recente mostrou que, se você aumentar o ritmo alguns minutos por dia – em sua caminhada até o trem, enquanto faz tarefas domésticas ou sobe as escadas –, você melhorará sua saúde.

Dê tempo aos seus relacionamentos

Estudos após estudos mostram que fortes conexões sociais nos mantêm mais saudáveis à medida que envelhecemos.

Tire este ano para socializar. Planeje um almoço semanal fora do escritório com um colega de trabalho. Junte-se a um clube do livro ou outro grupo social. Chame um amigo para uma caminhada semanal pelo parque. Divertir-se com outras pessoas é um investimento em sua saúde a longo prazo.

Socializar é importante para a saúde Foto: Freepik

Adicione mais variedade à sua dieta

Muitas pessoas estão pensando em uma resolução para perder peso. Diga não à cultura da dieta e, em vez disso, tente esta resolução atingível e divertida: torne sua dieta mais interessante.

Os cientistas descobriram que, quanto mais diversificada for sua dieta, mais diversificado será seu microbioma intestinal, que é o nome dos trilhões de micróbios que habitam seu trato intestinal e desempenham um papel crucial em sua saúde.

A pesquisa mostra que comer uma variedade de alimentos, especialmente frutas e vegetais, é melhor para o seu microbioma. Uma maneira rápida de fazer isso é usar mais ervas e especiarias. Você pode usar uma variedade de folhas verdes em vez de um tipo de alface para suas saladas.

Adicionar uma variedade de frutas ao seu café da manhã, adicionar vários vegetais diferentes ao seu refogado e comer mais nozes, sementes, feijões e grãos é bom para o seu microbioma.

