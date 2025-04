Cirurgiões removem rim de porco transplantado após paciente apresentar sinais de rejeição

Towana Looney, de 53 anos, está se recuperando bem da cirurgia de remoção, realizada no último dia 4 no NYU Langone Health, e voltou para casa em Gadsden, no Alabama. Em um comunicado, ela agradeceu aos médicos pela “oportunidade de fazer parte dessa pesquisa incrível”.

A paciente também afirmou que, embora o resultado da operação realizada em 25 de novembro não tenha sido o esperado, seu caso gerou conhecimento e isso poderá “ajudar e inspirar muitos outros em sua jornada para superar a doença renal”.