Cirurgiões transplantam rim de porco em um paciente, um marco médico

Cirurgiões em Boston transplantaram um rim de um porco geneticamente modificado para um homem doente de 62 anos, o primeiro procedimento desse tipo. Se bem-sucedido, o avanço oferece esperança para centenas de milhares de pessoas cujos rins falharam. Até agora, os sinais são promissores. O novo rim começou a produzir urina logo após a cirurgia no último fim de semana, e a condição do paciente continua a melhorar, de acordo com os médicos do Massachusetts General Hospital, conhecido como Mass General. Ele já está caminhando pelos corredores do hospital e pode receber alta em breve.

O paciente é um homem negro, e o procedimento pode ter um significado especial para pacientes negros, que sofrem altas taxas de doença renal em estágio terminal. Uma nova fonte de rins “poderia resolver um problema intratável no campo — o acesso inadequado de pacientes minoritários a transplantes de rins”, disse Winfred Williams, vice-chefe da divisão de nefrologia do Mass General e o médico principal do paciente.

Em procedimento inédito, rim de um porco foi transplantado para um paciente. Cirurgia aconteceu no Massachusetts General Hospital. Foto: JHVEPhoto/Adobe Stock

PUBLICIDADE Se rins de animais geneticamente modificados puderem ser transplantados em grande escala, a diálise “se tornará obsoleta”, disse o brasileiro Leonardo V. Riella, diretor médico de transplante de rins no Mass General. A organização matriz do hospital, Mass General Brigham, desenvolveu o programa de transplante. Mais de 800 mil americanos têm insuficiência renal e requerem diálise, um procedimento que filtra toxinas do sangue. Mais de 100 mil estão na lista de espera para receber um rim transplantado de um doador humano vivo ou falecido. Além disso, dezenas de milhões de americanos têm doença renal crônica, que pode levar à falha do órgão. Embora a diálise mantenha as pessoas vivas, o tratamento padrão-ouro é um transplante de órgão. Milhares de pacientes morrem anualmente enquanto esperam por um rim, no entanto, porque há uma escassez aguda de órgãos. Apenas 25 mil transplantes de rim são realizados a cada ano.

A xenotransplantação — a implantação de um órgão animal em um humano — há décadas é proposta como uma solução potencial que poderia tornar os rins muito mais amplamente disponíveis. Mas o sistema imunológico humano rejeita tecidos estranhos, causando complicações potencialmente fatais, e especialistas observam que a rejeição em longo prazo pode ocorrer mesmo quando os doadores são bem compatíveis.

Nos últimos anos, avanços científicos, incluindo edição de genes e clonagem, aproximaram as xenotransplantações da realidade, tornando possível modificar genes animais para tornar os órgãos mais compatíveis e menos propensos a serem rejeitados pelo sistema imunológico.

Leia também O que é embolização, procedimento ao qual Faustão foi submetido após transplante de rim

O rim veio de um porco projetado pela empresa de biotecnologia eGenesis, que removeu três genes envolvidos na rejeição potencial do órgão. Além disso, sete genes humanos foram inseridos para aumentar a compatibilidade humana. Os porcos carregam retrovírus que podem infectar humanos, e a empresa também inativou os patógenos.

Publicidade

Em setembro de 2021, cirurgiões do NYU Langone Health, em Nova York, anexaram um rim de um porco geneticamente modificado a um homem com morte cerebral e observaram enquanto ele começava a funcionar e a produzir urina. Logo depois, cientistas da University of Alabama at Birmingham anunciaram que haviam realizado um procedimento semelhante com resultados semelhantes. Cirurgiões da University of Maryland transplantaram corações de porcos geneticamente modificados em pacientes com doença cardíaca duas vezes.

Embora os órgãos tenham funcionado e o primeiro não parecesse ser rejeitado, ambos os pacientes, que tinham doença avançada, morreram logo depois. (Pacientes que concordam com esses tratamentos experimentais de ponta geralmente estão extremamente doentes e têm poucas opções disponíveis. Muitas vezes, eles estão muito doentes para se qualificar para a lista de espera por um órgão humano ou não são elegíveis por outros motivos.)

O paciente do transplante em Boston, Richard “Rick” Slayman, supervisor do departamento de transporte estadual, sofria de diabetes e pressão alta há muitos anos e estava em tratamento no Mass General por mais de uma década. Depois que seus rins falharam, Slayman ficou em diálise por sete anos, eventualmente recebendo um rim humano em 2018. Mas o órgão doado falhou dentro de cinco anos, e ele desenvolveu outras complicações, incluindo insuficiência cardíaca congestiva, disse Williams.

Quando Slayman retomou a diálise em 2023, ele sofreu complicações vasculares severas — seus vasos sanguíneos estavam coagulando e falhando — e precisou de hospitalizações recorrentes, disse Williams. Slayman, que continuou trabalhando apesar de seus problemas de saúde, enfrentava uma longa espera por outro rim humano, e “ele estava ficando desanimado”, disse Williams. “Ele disse: ‘Eu simplesmente não posso continuar assim. Não posso continuar fazendo isso.’ Comecei a pensar em medidas extraordinárias que poderíamos tomar.”

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE “Ele teria que esperar cinco a seis anos por um rim humano. Ele não teria sido capaz de sobreviver”, acrescentou Williams. Quando Williams perguntou a Slayman sobre receber um rim de porco, Slayman tinha muitas perguntas, mas eventualmente decidiu prosseguir. “Eu vi não apenas como uma maneira de me ajudar, mas como uma maneira de fornecer esperança para milhares de pessoas que precisam de um transplante para sobreviver”, disse ele em uma declaração fornecida pelo Mass General. O novo rim de Slayman parece estar funcional, até agora, e ele conseguiu parar a diálise. O novo rim de porco está produzindo urina, bem como creatinina, um produto residual. Outras medidas também estão melhorando diariamente, disseram seus médicos. Os médicos continuarão a monitorar Slayman quanto a sinais de rejeição do órgão. A operação de quatro horas foi realizada por uma equipe de cirurgiões, incluindo Tatsuo Kawai, diretor do Legorreta Center for Clinical Transplant Tolerance no Mass General, e Nahel Elias. O procedimento foi realizado sob um protocolo da Food and Drug Administration (FDA) conhecido como disposição de uso compassivo, que é concedido a pacientes com doenças com risco de vida que podem se beneficiar de um tratamento não aprovado.

Publicidade

Novos medicamentos para suprimir o sistema imunológico e prevenir a rejeição do órgão também foram usados sob o protocolo. “Ele é notavelmente corajoso por dar esse passo”, disse Williams sobre Slayman. “Tiro o chapéu para ele. Ele está fazendo uma enorme contribuição com isso.”

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.