‘Colesterol bom’ e demência: pesquisadores sugerem uma correlação

THE WASHINGTON POST - Apesar de ser apelidado de “colesterol bom” por causa de seus benefícios cardiovasculares, o colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL) foi associado a um aumento de risco de até 42% para demência em idosos com níveis muito elevados de HDL, segundo estudo publicado em uma revista científica da Lancet, a Lancet Regional Health - Western Pacific.

Embora ajude a remover o colesterol das artérias das pessoas, os pesquisadores escreveram que, em níveis muito altos, a estrutura e as ações do HDL mudam e ele “pode se tornar prejudicial à saúde” de várias maneiras. Por mais de seis anos, eles acompanharam 18.668 participantes do estudo, todos com 65 anos ou mais e todos fisicamente e cognitivamente saudáveis no início da pesquisa. Nesses anos, a demência cognitiva foi diagnosticada em 850 participantes (4,6%). Aqueles com níveis muito elevados de HDL tinham mais chances de desenvolver demência do que aqueles com níveis de HDL considerados normais.

Em adultos, é considerado saudável um nível de HDL de 40 mg/dL ou superior para homens e 50 mg/dL ou superior para mulheres. Foto: jarun011 - stock.adobe.com

Por exemplo, os participantes mais velhos com níveis elevados de HDL (aqueles com 75 anos ou mais) tiveram 42% mais chances de desenvolver demência do que aqueles com níveis normais de HDL e, no geral, qualquer pessoa com níveis elevados de HDL teve um aumento de risco de 27% para demência.

Em adultos, é considerado saudável um nível de HDL de 40 mg/dL ou superior para homens e 50 mg/dL ou superior para mulheres. No estudo, níveis de 80 mg/dL ou superiores de HDL foram considerados muito elevados. Os pesquisadores escreveram que o aumento do risco de demência a partir de níveis elevados de HDL “pareceu ser independente de fatores de risco de demência tradicionais, incluindo nível de atividade física, consumo de álcool, educação, diabetes ou tabagismo”, bem como influências genéticas.

Os pesquisadores indicaram que a razão para a ligação entre níveis elevados de HDL e risco de demência era “incerta” e que mais estudos seriam necessários para explicar a conexão.

Continua após a publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.