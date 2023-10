Comida no chão: será que a “regra dos 5 segundos” faz sentido? Veja vídeo de teste

Que atire a primeira pedra quem nunca pegou a comida correndo depois de derrubá-la e usou como justificativa a famosa regra “dos cinco segundos”, segundo a qual estamos seguros se o consumo ocorrer nesse intervalo de tempo. A justificativa é que as bactérias precisam de um certo tempo para migrar do chão para o alimento.

No entanto, “a verdade é que basta um segundo para algo que caiu no chão ser contaminado”, garante Bruno Brunetti, professor e consultor de microbiologia industrial e aplicada. Nem mesmo uma assoprada ou batidinha de mão podem ajudar na limpeza. “A regra não tem fundamento e é, na verdade, uma tremenda furada. Afinal, as bactérias não nascem com cronômetro”, brinca.

Para Emy Akiyama Gouveia, infectologista do Hospital Israelita Albert Einstein (SP), esse dito popular é preocupante. “As pessoas têm a ideia de que um chão aparentemente limpo está livre de bactérias, fungos ou vírus, mas isso não é verdade. Claro que convivemos com bactérias, e muitas inclusive são do bem, mas outras podem ser patogênicas e causarem um quadro de diarreia, por exemplo”, explica.

Testamos a regra dos cinco segundos

A pedido do Estadão, Brunetti deixou um pão de forma no chão durante esse intervalo de tempo e analisou o que aconteceu com o alimento 24 horas depois, tempo padrão usado na microbiologia. Nesse período, o pão ficou em uma estufa a 35 ºC. “Esse valor imita a temperatura do nosso corpo. Afinal, quando o alimento passa pelo seu estômago, ele faz de você a estufa”, explica. Para efeito de comparação, ele usou uma fatia que não passou pela queda.

Você deve ter reparado que o outro pão, aquele que não caiu, também sofreu uma reação. Isso acontece porque nós não vivemos em ambiente estéril. Assim, pode ocorrer um crescimento de micro-organismos em qualquer item devido ao simples contato com o ar. “A diferença é que esses micro-organismos não são patogênicos, então dificilmente vão causar uma doença se estivermos com o sistema imune em dia”, tranquiliza Brunetti.

Por outro lado, quando submetemos o alimento à uma superfície como o chão, que pode estar contaminado com fezes e sujeira que trazemos da rua através dos nossos sapatos, sobe muito o risco de contato com outros tipos de bactérias – e essas, sim, podem ser perigosas.

Qual o problema de comer alimentos que caíram no chão?

Uma vez que levamos à risca a crença popular dos cinco segundos, é preciso assumir os riscos envolvidos a partir da ingestão de alimentos contaminados. Tem gente que não vai sentir absolutamente nada. Mas há indivíduos vulneráveis, especialmente aqueles com imunidade mais comprometida.

Os possíveis sintomas variam de pessoa para pessoa, e podem incluir desde cólicas, dores estomacais, indisposição e aumento de gases até repercussões mais sérias, a exemplo de diarreia e vômito. Para Brunetti, a gente tem que considerar essas situações mais perigosas justamente para acabar com esse hábito.

Emy afirma que os impactos são mais críticos nos extremos da vida, ou seja, na infância e na velhice. “Muitas vezes a criança e o idoso não vão relatar os sintomas, então é preciso ficar de olho neles”, orienta.

No caso de virose, as evacuações merecem atenção redobrada. “Qualquer presença de sangue, muco ou pus é sinal de alerta e de que vale procurar um serviço de saúde.” É imprescindível avaliar ainda como fica a hidratação: pode ser necessário repor os fluídos pela veia. Cansaço, sonolência e alteração do nível de consciência também não podem passar despercebidos.

Dropped peanut butter sandwich on kitchen floor Foto: Kevin Brine/Adobe Stock

Agora, é preciso fazer um adendo: de nada adianta passar a evitar a tal regra dos cinco segundos se você não higieniza as mãos corretamente. “A mão pode ser muito mais suja do que o chão. Aliás, essa é uma das principais formas de transmissão de doenças. E, na correria do dia a dia, nós não nos lembramos de lavá-las depois de mexer no celular, tocar em maçanetas, etc”, ressalta o microbiologista.

Mas não é bom treinar a imunidade?

Você pode se perguntar: “E aquela história de que entrar em contato com sujeira aumenta a imunidade?” Bom, ela até tem um fundo de razão. Afinal, quando interagimos com os agentes infectocontagiosos do ambiente ajudamos a amadurecer o nosso sistema imunológico. “Mas existe um limite”, alerta Emy. De acordo com a médica, não podemos levar os hábitos de higiene ao extremo, mas também não é recomendado relaxar completamente.

Tipo de alimento e superfície fazem diferença

Um estudo publicado na revista American Society for Microbiology mostrou que o nível de contaminação do alimento depende de alguns fatores, como o tipo de comida e a superfície em que ela caiu. Na pesquisa, por exemplo, avaliaram a presença de bactérias em melancia, pão, pão com manteiga e bala de goma em pisos de carpete, azulejo, aço inoxidável e madeira.

Entenda a influência desses aspectos:

Alimento

Regra geral: alimentos mais secos, como bolachas, pães e torradas, vão sofrer uma menor contaminação, justamente por conta da baixa umidade. Já alimentos mais molhadinhos – desde frutas até itens cobertos com manteiga e requeijão – retêm mais micro-organismos.

“Essa regra também vale para os embutidos, como linguiça e presunto, pois, além de umidade, são alimentos que têm um teor de gordura alto, o que faz com que a sujeira grude mais”, ensina Brunetti. Na pesquisa americana, o alimento com maior taxa de transferência foi a melancia.

Superfície

“O carpete tem taxa de transferência muito baixa em comparação com azulejo e aço inoxidável, enquanto a transferência da madeira é mais variável”, afirmaram os pesquisadores americanos. Normalmente, superfícies porosas tendem a acumular mas sujeira, mas “os micro-organismos conseguem aderir em qualquer tipo de material”, lembra o professor.

Mas, para além do material do piso, é importante levar em consideração outras questões, como a quantidade de pessoas que passam no lugar, se animais circulam por ali e se é público ou não. Ora, a quantidade de micro-organismos encontrados no piso do nosso quarto é bem diferente da detectada em um banheiro público ou até mesmo na varanda de um apartamento – por onde podem passar aves.