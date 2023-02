Como a dieta pode afetar o diagnóstico de diabetes?

Uma pessoa que tem vários parentes diabéticos pode desenvolver diabete por ter uma dieta hipercalórica?

Jefferson Rodrigues de Oliveira, São Paulo

Responde Elaine Dias JK, endocrinologista e membro ativo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia

Uma pessoa que tem tendência genética a ter diabete, por si só, pode realmente desenvolver a doença na vida adulta. Se é um paciente obeso, a possibilidade é muito maior. Agora, se é um paciente ativo fisicamente, faz uma dieta hipercalórica, às custas de proteína, a possibilidade é menor.

No entanto, a linha é tênue. É importante ganhar músculos, uma vez que eles aumentam a captação de glicose, e não precisam de insulina para captá-la. A musculação é uma forma de você se proteger para não ter diabetes no futuro. Só precisa ter cuidado para não exagerar na dieta e começar a ter gordura visceral, que é aquela da região abdominal.

Aposte em carboidratos integrais, frutas com baixo índice glicêmico, como o morango e o abacate, e alimentos ricos em fibra, incluindo proteína e gordura. Evite os alimentos como pão, macarrão, arroz e doces.

Alimentos com baixo índice glicêmicos podem ser bons aliados da dieta Foto: Unsplash/Anh Nguyen

O índice glicêmico é a capacidade de gerar uma quantidade grande de carboidrato dentro do intestino e esse carboidrato cair na corrente sanguínea, transformando-se em uma glicose aumentada no sangue e podendo causar picos de glicemia e de insulina. Isso, pode causar inchaços, ocasionar a hipoglicemia racional, aumentar a glicose e aumentar a possibilidade de desenvolver diabetes no futuro.

A minha orientação é se manter ativo, com atividade física pelo menos três vezes na semana, evitar cigarros e bebidas alcoólicas, ter uma alimentação de qualidade e um sono de 7 a 9 horas por noite. É importante também reduzir gordura trans, alimentos ultraprocessados e saber administrar o estresse.

Fique atento para sintomas como excesso de sede, excesso de urina, perda de peso apesar de boa alimentação, aumento de barriga, sensação de formigamento nas pernas e nas mãos e alteração da visão. Eles indicam que a glicose está muito alta, e a possibilidade de a pessoa estar diabética é grande.