Como ajudar crianças a não desenvolverem comportamentos inadequados?

Como ajudar minha filha de 10 anos a parar de levar objetos à boca?

Silvia Hadas, São Paulo

Responde Ana Flavia Fernandes, psicóloga infantil

A primeira coisa que precisamos entender a respeito de um comportamento é qual a função dele. E aqui podem ser diversas coisas, inclusive verme. Por isso é preciso investigar e observar a criança para entender o que está acontecendo. Qual é o benefício desse comportamento? É um alívio imediato? É porque tem algo doendo? É um comportamento compulsivo? É uma função regulatória? A criança usa isso quando está ansiosa, preocupada, com medo, entediada?

Se entendermos essa função, conseguimos ajudar a criança a substituir esse hábito por um comportamento mais funcional, ou seja, um comportamento que não traga nenhum tipo de prejuízo para ela. Além disso, a partir dessa necessidade, conseguimos entender também qual o caminho seguir de conexão com os nossos filhos.

Então uma criança de dez anos que leva objetos à boca, por exemplo. Nessa idade, já é esperado que ela tenha um autocontrole melhor, ou seja, ela deveria saber que levar as coisas à boca pode fazer com que elas estraguem ou nos causem doenças. Mas porque ela continua fazendo? Provavelmente porque tem algo reforçando a continuidade e, talvez, porque ela não tenha outra forma de lidar com o que quer que seja que ela esteja lidando quando ela coloca as coisas na boca.

Se for uma ansiedade, por exemplo, outros fatores estão envolvidos. Então a gente teria que trabalhar a questão dos pensamentos, dos comportamentos, algo mais voltado para a psicoterapia, porque não é uma coisa tão simples assim.

Agora, se for tédio, em vez de brigar, podemos conversar com a criança. Passamos a ser um tradutor emocional dos nossos filhos, ajudando a criança a verbalizar esse comportamento que ela está usando para transmitir algo que ela talvez nem saiba como transmitir. Podemos dizer “Filha, percebo que quando você está entediada você coloca algo na boca, já reparou? O que você acha da próxima vez que você se sentir entediada, você vir conversar com a mamãe?”

Criar um espaço seguro para que os filhos contem o que está acontecendo com eles é ideal para avançar Foto: Omar Lopez/Unsplash

Dessa maneira, a gente dá voz aos sentimentos e às necessidades. Ao contrário do que muitos pensam, gritar “tira isso da boca”, reforça o comportamento, porque eu dou muita importância para aquilo e a criança percebe que consegue a atenção que ela precisa. Então ela vai repetir como uma maneira de se conectar com a gente, claro que não intencionalmente.

Paciência e compreensão

É importante lembrar que na maioria dos casos, exige-se muita paciência. A mudança não acontece do dia para a noite. Eles ainda são crianças e, portanto, imaturas - precisam de uma pessoa que repita diversas vezes o que é certo. E todas essas vezes devem ser iguais. Ou seja, se em um dia eu falo tranquilamente para ela parar de colocar as coisas na boca, no outro dia,eu brigo e no seguinte eu ignoro, eu não dou um padrão para o meu filho. E assim lidamos com as coisas de maneira incoerente, fazendo com que a criança fique se questionando o que é o certo e não saiba conversar conosco. Constância, coerência e consistência são o segredo.

Muitos pais falam sobre eliminar um comportamento, e a gente até pode eliminar, mas não podemos eliminar a sensação, o sentimento que aquilo causa. Então precisamos ajudar as crianças a lidarem com o medo quando ele aparece, ou regular a tristeza, enfrentar a raiva. Senão vamos só ficar substituindo comportamentos que são disfuncionais.

Como se comunicar de maneira eficiente com a criança?

Eu observo tanto pais que tratam os filhos de forma muito infantilizada, então não falam para os filhos algumas coisas porque acham que eles não vão entender. E com isso, não ensinamos Inteligência Emocional, habilidades socioemocionais, que são aprendidas na interação social. Outra vertente de pais falam tudo e tratam os filhos como se fossem miniadultos. Dosar isso é muito delicado. Não é nem tratar a criança como miniadulto, mas também não tratar como uma criança que não entende nada. Basta adequar a linguagem para a fase de desenvolvimento.

Eu costumo dizer que a criança sempre vai dar o caminho que você precisa seguir. Se ela te perguntou X, responda x. Não responda x, y e z. Se ela quiser saber mais, ela vai perguntar. E se você achar que cabe naquele contexto mais uma informação, coloque de um jeito adequado para a compreensão dela. Não para a compreensão de um adulto.

O cérebro infantil passa por várias fases de desenvolvimento. Por isso, não podemos pedir autocontrole para a criança, porque o cérebro dela ainda é imaturo. De 0 a 2 anos, ela é um bebê. A partir dos 2 anos, ela já anda, corre, fala. Aos 7 anos há outra mudança significativa. Ela fica mais perceptiva em relação ao que é real, o que é fantasioso, então ela passa a não acreditar mais em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e o cérebro dela vai ficando cada vez mais maduro. Mas o desenvolvimento só é completo por volta de 25 anos.

E se, ao longo do desenvolvimento dessa pessoa, ninguém der para ela um repertório de amadurecimento, falar, conforme ela foi crescendo, que certo tipo de conduta é inadequada ou não. E por isso que tantas crianças levam comportamentos disfuncionais da infância para a vida adulta.

‘A infância é a base da nossa casa’

Geralmente as pessoas lidam com as situações de uma maneira muito ruim, mas porque elas não tiveram ninguém para ensinar elas habilidades de comunicação, de negociação, de flexibilidade, de empatia, então são várias habilidades que a gente exige das crianças, que na verdade a gente não tem.

Se a gente concluir que esse comportamento de levar algo à boca tem relação com ansiedade e a base desse sentimento é o medo, como será que eu como mãe lido com os meus medos? Eu enfrento ou fujo e finjo que eles não existem? Então como eu vou ajudar minha filha com as preocupações e os medos dela sem dar um exemplo? Entender as minhas necessidades, saber como lidar, entender qual a função disso que eu estou sentido é muito difícil e algo que a nossa geração não teve. As próximas gerações, ao que tudo indica, já tem um pouco mais porque tem muita informação disponível.

Levar algo à boca é adequado para uma criança de 10 anos? Não, seria se ela tivesse 4 ou 6 anos. Só que provavelmente, quando ela tinha essa idade, ninguém expressou para ela que a maneira como ela estava agindo não era adequada em relação aos medos, em relação às preocupações, em relação às angústias dela. E aí ela só foi reproduzindo.

Claro que existem comportamentos que são muito pontuais ao longo do desenvolvimento infantil (como tirar caquinha de nariz), mas se a gente não dá esse suporte no momento em que eles aparecem, eles vão continuar porque a necessidade continua. A infância é a base da nossa casa.

A gente reforça os comportamentos inadequados criticando-os, mas reforçamos os adequados, elogiando-os. E a gente reforça muito mais comportamentos inadequados do que elogia os adequados. Em vez de elogiar que a criança arrumou a cama, os pais criticam a maneira que ela fez - que provavelmente foi arrumado na perspectiva dela, e não do adulto. Isso gera uma crítica em cima de algo positivo, em vez de reconhecer o esforço da tarefa e ir ajustando aos poucos (sempre com a perspectiva alinhada à idade da criança), com elogios e encorajamento.