Como Claudia Raia, ela engravidou depois dos 50 anos: ‘Ainda existe muito preconceito’

A notícia da gravidez de Claudia Raia nessa segunda-feira, 20 surpreendeu internautas por causa da idade da atriz, que já tem 55 anos, idade em que grande parte das mulheres brasileiras já passou pela menopausa. Mas, segundo especialistas, o avanço da medicina - com técnicas como o congelamento de óvulos - tem tornado a maternidade nesta faixa etária um pouco menos rara.

É o caso da relações públicas Rosana Beni, hoje com 65 anos, relações públicas. Ela, que se define como “workaholic”, adjetivo dado a pessoas viciadas em trabalho, conta que decidiu ser mãe aos 47, quando já tinha uma carreira estável e maturidade suficiente para escolher formar uma família. “Um amigo sempre diz que sou uma pessoa que gosta de quebrar paradigmas e, com a maternidade, não foi diferente. Não dei ouvidos para quem dizia que eu já estava velha para ser mãe. Afinal, essa é uma decisão só diz respeito à mulher e ao seu corpo, sua saúde”, diz.

Rosana recorreu à inseminação artificial para ficar grávida

Orientada pelo seu médico, o ginecologista e obstetra Alexandre Pupo, que atende nos hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein, Rosana tentou por um ano engravidar naturalmente. Sem sucesso, buscou na inseminação artificial uma via para realizar o sonho da maternidade. Foram seis tentativas utilizando os seus próprios óvulos e os espermatozóides do seu marido na época até conseguir engravidar. Quando a gestação virou realidade, veio em dose dupla: ela se tornou mãe de gêmeos.

De acordo com Pupo, casos de gravidez natural são raros nesta faixa etária. A paciente mais velha que teve nessa condição, lembra o ginecologista, tinha 48 anos.

A gestação

“Minha gravidez foi tranquila”, relembra Rosana. Ela não tinha problemas de saúde, levava rotina saudável e seguia todas as recomendações médicas. “Um ponto positivo da maternidade tardia é que as mulheres geralmente são mais maduras e aderem melhor ao pré-natal”, comenta Pupo. Mas essa não é a regra para todas as gestantes com mais de 50, alerta o médico.

Continua após a publicidade

Em geral, mulheres com mais de 35 anos têm mais chances de desenvolver complicações na gestação por terem níveis hormonais mais baixos, o que pode causar abortos espontâneos e erros no desenvolvimento cromossômico dos bebês, levando a condições genéticas como a Síndrome de Down. Por causa disso e da maior predisposição de mulheres acima de 45 anos a terem doenças crônicas, todas as gestações acima dos 35 anos são consideradas de risco.

No caso de Rosana, o risco era em dose dupla: a gestação de gêmeos exige o dobro do corpo da mulher e, na idade dela, os ossos da bacia já estão consolidados, o que dificulta um parto normal. Mas, em 5 de maio de 2009, Raphael e Anita nasceram saudáveis e com apenas três minutos de diferença em uma cesariana sem complicações. Rosana amamentou as crianças normalmente, voltou a trabalhar poucos meses após o parto e hoje defende mudar a visão da maternidade tardia na sociedade.

“Ainda existe muito preconceito com mães da minha idade. É importante que as pessoas respeitem a autonomia das mulheres na escolha da idade em que querem ter filhos. Se é comum que homens sejam pais aos 50, por que ainda vejo amiguinhos dos meus filhos fazendo comentários sobre a minha idade? Isso precisa mudar”, defende Rosana.

Considerando a faixa etária dos 20 aos 59 anos, a proporção de mães mais velhas têm aumentado. Em 2001, as mulheres com mais de 40 anos corresponderam a 2,5% das mães de nascidos vivos no Brasil dentro desse grupo. Já em 2020, de quando são os dados mais recentes, elas representaram uma parcela de 4,2%. / COLABOROU RAISA TOLEDO, ESPECIAL PARA O ESTADÃO

Claudia Raia espera o primeiro filho do casamento com o ator e dançarino Jarbas Homem de Mello.