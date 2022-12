Como evitar a ressaca? Confira as dicas para se sentir melhor se exagerar na bebida nas festas

Para muitas pessoas, as festas de fim de ano são acompanhadas pela ressaca no dia seguinte, o que inclui dores de cabeça intensas, enjoo, boca seca, cansaço, tontura e sonolência. É uma sensação de mal-estar generalizado. Mas há formas de evitar o desconforto.

Segundo Alexandre Sakano, médico gastroenterologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo e membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia (SBCP), a recomendação é intercalar a bebida alcoólica com a ingestão de água. Ele explica que os sintomas da ressaca estão associados com a desidratação do organismo, por isso é importante se manter bem hidratado. “Beber água junto com a bebida alcoólica é fundamental para que a pessoa não tenha uma embriaguez muito intensa, mas também para evitar a ressaca”, diz.

É preciso se atentar à velocidade de consumo. “É importante manter um ritmo que não extrapole a tolerância do organismo”, recomenda o médico. Isso porque beber rápido demais pode sobrecarregar o fígado, que não consegue metabolizar toda a quantidade de álcool ingerida e faz com que toxinas fiquem em circulação pelo organismo por mais tempo.

Comer bem também pode ajudar. “Em especial aqueles alimentos de digestão mais fácil”, aconselha. “Temos a tendência a comer alimentos gordurosos junto com a bebida alcoólica. Esses alimentos têm digestão mais difícil e absorção mais lenta”, diz. O que acontece, conforme o médico explica, é que essa má absorção pode levar a níveis baixos de açúcar no sangue – a hipoglicemia –, que agrava os sintomas da embriaguez e da ressaca.

Por isso, a indicação é combinar o consumo de álcool com a ingestão de carboidratos de fácil digestão, como pães e arroz. Carnes mais leves também podem ser consumidas. “Quando você se alimenta durante o consumo de bebidas alcóolicas, você diminui a absorção do álcool para absorver os alimentos. E isso é positivo. Ao absorver menos álcool, os efeitos da embriaguez e da ressaca são amenizados.”

Beber devagar, acompanhado de água e bem alimentado são fatores que podem reduzir as chances de ressaca. Foto: Eduardo Monteiro/Divulgação

Por que a ressaca acontece?

Para que possa ser eliminado pelo organismo, o álcool precisa ser metabolizado pelo fígado. No entanto, durante esse processo, acontece um efeito adverso: o acetaldeído, uma substância ainda mais tóxica que o álcool, é produzido. Essa substância tóxica em circulação pelo organismo traz efeitos ao intestino e ao cérebro, o que ocasiona em dores de cabeça e náuseas.

E isso está diretamente relacionado à quantidade de bebidas ingeridas. “Se a pessoa mantiver o consumo de álcool em pequenas quantidades, ela não vai chegar a ter sintomas de embriaguez, nem de ressaca no dia seguinte, porque o fígado consegue metabolizar o que foi consumido”, alerta Sakano. Mas, quando o álcool é consumido em grande quantidade e em uma velocidade rápida, a embriaguez e os sintomas da ressaca aparecem.

Outro fator responsável pelos sintomas é a desidratação. Durante o consumo de bebidas alcoólicas, é comum que as pessoas não bebam outros líquidos, como água. Ao mesmo tempo, o álcool aumenta a produção de urina pelo organismo. O baixo consumo de água associado a um aumento na produção da urina leva à desidratação, que causa alterações no cérebro responsáveis por sintomas característicos da ressaca, como as dores de cabeça.

Efeitos a longo prazo

Os efeitos da ressaca costumam durar pouco tempo: no máximo entre um ou dois dias. No entanto, quando o uso do álcool é feito de forma crônica, as complicações podem ser maiores do que apenas enjoo e dores de cabeça. Sakano explica que o álcool em excesso pode prejudicar as células do fígado e impedir que o órgão execute sua correta função.

Essa situação pode levar ao acúmulo de gordura no fígado – chamado de esteatose –, que também pode ser desencadeado por outros fatores, como obesidade, alimentação pouco balanceada e níveis elevados de colesterol. “Tudo isso faz com que o fígado acumule um pouco mais de gordura”, diz o médico. Nas fases mais avançadas, o resultado pode ser uma cirrose, quando o fígado perde por completo sua função e a solução é o transplante.

É por isso que o consumo de bebidas alcoólicas não é recomendado para aqueles com problemas hepáticos. “Nessas pessoas, os efeitos do álcool chegam em todos os órgãos que o fígado protegeria com sua função de metabolização”, explica.

Crenças populares: elas funcionam?

Quando a ressaca aparece, não faltam recomendações que prometem amenizar o mal-estar. Há quem diga que tomar um café bem forte pode melhorar o desconforto causado pela ressaca. Ou então que chá de gengibre e suco de tomate são ótimos para quem quer se livrar rapidamente dos sintomas. Mas há ressalvas quanto a isso, conforme alerta Karina Dantas, nutricionista e docente da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Segundo a nutricionista, tomar café pode até ajudar a despertar o indivíduo, visto que a sonolência é um sintoma comum da ressaca. “Mas com a ressaca, de forma direta, talvez não tenha efeitos tão positivos”, explica. De acordo com ela, o café pode piorar o estado de desidratação causado pelas bebidas alcoólicas. Por isso, é mais recomendado investir no consumo de bebidas como água, que vão fornecer maior grau de hidratação, do que no café.

Tomar café pode ajudar a diminuir a sonolência, mas pode não ser tão bom para hidratação Foto: Pixabay

O uso de remédios também costuma ser indicado por algumas pessoas. Sakano explica que esses medicamentos que prometem curar a ressaca são, em geral, ácidos acetilsalicílicos, que ajudam a tratar quadros de dor e inflamação. Alguns também são antiácidos, que protegem o estômago e podem ajudar na azia comum da ressaca e na absorção do intestino.

Mas é preciso tomar cuidados. O paracetamol, por exemplo, que é utilizado para reduzir dor e febre, não é indicado para ressaca. Isso porque ele pode sobrecarregar ainda mais o fígado.

Por isso, ele pondera que o melhor caminho para lidar com a ressaca é apostar no simples: fazer uma boa alimentação, beber bastante água e repouso. Dessa forma, é possível adquirir os mesmos benefícios dos medicamentos sem que seja necessário fazer uso deles.

O que fazer quando o mal-estar da ressaca aparece?