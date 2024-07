Como identificar uma picada de aranha venenosa? Veja sinais e o que fazer

Um morador de Santos, no litoral paulista, morreu no último domingo, 14, durante uma viagem à Bahia, cinco dias após ser picado por um animal desconhecido. Antes de falecer, ele relatou fortes dores na perna e sofreu necrose em parte do membro. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas, na ocasião, os amigos do turista Cid Penha acreditavam que a condição teria sido causada pela picada da aranha-marrom, animal de veneno extremamente tóxico.

PUBLICIDADE Apesar da suspeita, especialistas consideram a possibilidade pouco provável, especialmente diante da ocorrência rara do aracnídeo na região onde ocorreu o caso, em Morro de São Paulo, destino turístico da cidade de Cairu, no litoral baiano. Ainda assim, o incidente chama a atenção para a importância de saber reconhecer os sintomas e agir rapidamente para buscar atendimento médico em caso de picadas de aracnídeos. No Brasil, apenas três tipos são considerados de importância médica, isto é, realmente perigosos para a saúde: aqueles conhecidos popularmente como aranha-marrom, armadeira e viúva-negra. Saiba mais sobre eles a seguir.

Picada de aranha-marrom pode causar mancha arroxeada no local da picada e tende a progredir para uma necrose em até três dias Foto: RHJ/Adobe Stock

Fui picado por uma aranha, e agora?

Segundo a médica Ceila Malaque, do Hospital Vital Brazil (HVB), vinculado ao Instituto Butantan e referência em atendimento de acidentes por animais peçonhentos, em casos de suspeita ou confirmação de picada, é importante buscar atendimento médico imediato. Se possível, leve a aranha em um pote ou uma foto nítida – tirada por você, pois imagens da internet podem não ser precisas. Identificar corretamente qual a aranha responsável pela picada é fundamental.

Na unidade de saúde, o paciente será avaliado e, dependendo do caso, poderá receber soro antiaracnídico. Isso é especialmente relevante para picadas de aranha-marrom, cujos sintomas podem progredir lentamente. Em contrapartida, o soro, se administrado dentro de 48 horas, pode prevenir a necrose cutânea, uma das complicações do veneno.

Conheça os sintomas e tratamentos

Aranha-armadeira

A aranha-armadeira é encontrada em plantações de bananas e, em áreas urbanas, geralmente dentro de roupeiros e armários de residências. “A picada causa dor imediatamente após o incidente, que às vezes pode ser insuportável”, conta Ceila. Os sintomas costumam surgir em até uma hora após a picada. Pode ocorrer vermelhidão e inchaço no local e, em casos mais graves, embora raros, o envenenamento pode levar a um edema pulmonar. Vômitos e sudorese também podem surgir, especialmente em crianças.

Tratamento: segundo o Instituto Butatan, no hospital, trata-se primeiro a dor com remédios, de acordo com a intensidade. O soro antiaracnídico é indicado quando a dor não passa e surgem outras manifestações no corpo. “É muito pouco frequente a indicação do antiveneno para picada de armadeira. O soro é indicado quando o paciente começa a ter vômito e sudorese, principalmente em crianças”, explica a médica.

Publicidade

Aranha-marrom

Não é uma aranha agressiva. A picada ocorre quando alguém acidentalmente a comprime, como ao pisar nela. A picada pode causar dor, mas nem sempre é intensa. Pode haver vermelhidão no local e, nas primeiras seis a doze horas, pode se formar uma lesão ou uma mancha arroxeada e dolorida no local da picada. Essa manche tende a progredir para uma necrose em até três dias. A evolução, por sua vez, depende da quantidade de veneno que foi injetada.

Em alguns casos, o envenenamento pode causar anemia e icterícia, e os de maior gravidade podem levar à insuficiência renal e à morte, devido ao quadro de hemólise (destruição das células vermelhas do sangue, causando anemia).

Tratamento: vai depender do quadro do paciente, já que, quando a aranha-marrom pica, o paciente pode desenvolver lesão cutânea ou hemólise. “Se o paciente apresenta apenas a lesão cutânea, o tempo de chegada ao hospital é crucial”, afirma a médica. O tratamento ideal deve ocorrer em até 48 horas após a picada, com o uso do soro antiaracnídico, para evitar necrose. Se a necrose já estiver presente, o antiveneno não será eficaz. Já em casos de anemia devido à hemólise, o antiveneno é necessário independentemente do tempo de chegada, para prevenir insuficiência renal.

Viúva-negra

A picada causa dor local que pode se espalhar pelo corpo. Pode gerar uma área avermelhada, dor intensa, ardor e sensação de queimação, uma condição conhecida como latrodectismo. Em algumas pessoas, quando a dor se espalha pelo corpo, pode causar tremedeiras, espasmos, náuseas, dor e contratura abdominal e sudorese.