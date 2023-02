Como lavar as roupas, de acordo com o TikTok

Lavar roupa é uma das tarefas mais essenciais – e odiadas – da casa. E, embora existam inúmeras opiniões sobre como fazê-la corretamente, queríamos saber como uma mulher em particular enfrenta seus brancos sujos e delicados: Ann Russell, também conhecida como “Tia do TikTok”, acumulou 2,3 milhões de seguidores na plataforma por causa de seus truques práticos de limpeza, apresentados em vídeos leves e sem frescuras. Entre seus posts mais populares: dicas para recuperar um suéter encolhido (4,6 milhões de visualizações) e por que ela não gosta de amaciante de roupas (2,3 milhões de visualizações).

A mulher de 59 anos, que mora numa pequena vila no sul da Inglaterra, diz que seu estrelato no TikTok foi “um acidente total”. Ela entrou só para seguir a sobrinha, mas decidiu postar um vídeo de sua cachorra, Holly, reagindo a fogos de artifício. Aí uma simples explicação sobre como usar folhas de louro decolou. “Passei de oito pessoas assistindo a um vídeo para 70 mil”, conta ela.

Ela publicou o vídeo da folha de louro no outono de 2020, quando trabalhava por conta própria como faxineira profissional. Em setembro do ano passado, publicou seu primeiro livro, How to Clean Everything (Como Limpar Qualquer Coisa). Mas ainda atribui seu sucesso a “muita, muita sorte”. Claro que suas quase duas décadas de experiência em limpeza sem dúvida têm algo a ver com isso.

Devemos seguir à risca os itens de lavagem à mão?

Russell diz que você pode usar o ciclo delicado da máquina de lavar para lavar roupas que exigiriam lavagem à mão – desde que não sejam antigas, valiosas ou extremamente frágeis –, mas não as coloque na secadora.

Se você lavar os itens à mão numa pia, ela orienta espremer e nunca torcer, para evitar deformá-las. “Depois de espremer muita água, coloque-as sobre uma toalha grande, enrole a toalha e aperte para tirar o máximo de água possível”, explica. “Depois pendure para secar.”

Quanto sabão usar?

A influencer quase sempre aconselha usar menos do que a quantidade recomendada pelas marcas. É “muito melhor para suas roupas, muito melhor para sua máquina, muito melhor para sua pele”, diz ela, porque qualquer sobra de sabão pode permanecer nas fibras – o que na verdade deixa as roupas mais sujas com o tempo.

Às vezes, lavar apenas com água é suficiente: “Não uso sabão em provavelmente 30% a 40% das minhas lavagens”. Para itens que foram pouco usados, a água já resolve o problema. “Você quer que suas roupas fiquem agradáveis e frescas”, afirma ela.

Qual é a melhor maneira de tratar as manchas?

Russell é devota de sprays de pré-tratamento, mas não é fiel a nenhuma marca em particular. “Não é tanto o que está neles, mas sim o fato de você dar o necessário: mais tempo para fazer a limpeza”.

Outra dica: não tenha medo de tentar lavar novamente uma peça manchada. “Nem sempre as coisas saem da primeira vez. Mas elas vão acabar saindo.”

Nem sempre limpeza significa mais produto. 'Não uso sabão em 30% a 40% das minhas lavagens', diz Russell Foto: FREEPIK

Amaciantes são necessários?

“Não sou fã de amaciante”, observa ela. “Uso de vez em quando, mas, se você usar demais, depois de um tempo, as roupas ficam pesadas, gordurosas e cheirando mal”, porque o amaciante se acumula no tecido. Ele também pode grudar no interior da máquina de lavar, onde “o mofo se dá muito bem”.

Lavar a quente é sempre mais prejudicial?

Pode ser. “Tenho de confessar que, quando não estou tentando economizar nas contas de energia, sempre gosto de lavar algodão e linho no ciclo quente.”

Além disso, lavar em alta temperatura é melhor para higienizar o tecido sem a ajuda de sabão. Mas isso se aplica apenas a algodão e linho pré-encolhidos pelo fabricante. “Todo o resto dos tecidos deve ser lavado a frio.”

Se você achar que até mesmo suas roupas de algodão pré-encolhido estão encolhendo, ela diz que a culpa deve ser da secagem.

Dá para recuperar itens que encolheram?

Às vezes. Certos tecidos, como a seda e a viscose, contraem – o que significa que o espaço entre as fibras diminui – mas não encolhem de verdade. “Quando você os passa a ferro ou os puxa, eles voltam”, diz Russell. “O verdadeiro encolhimento é quando as próprias fibras ficam mais curtas, e aí não há muito que você possa fazer”.

O algodão que não foi pré-encolhido é uma vítima comum do verdadeiro encolhimento. Lã e caxemira são outros. “Depois que encolheu, já era”.

É necessário separar peças brancas e coloridas?

“Sim, sim, sim”, enfatiza Russell. “Parece que não vai dar problema, mas dá.” Se você quer manter seus brancos brilhantes, ela aconselha nunca os lavar com nada que não seja branco puro – sem exceções. Ela recomenda lavar tons mais claros – como marfim ou brancos com pequenos pedaços de cor – junto com uma folha coletora de cores. “De modo geral, quanto mais quente você lavar, maior a probabilidade de liberação de corante”, revela ela, acrescentando que um coletor de cores também pode ajudar a identificar quais itens podem estar liberando corante.

Por que algumas roupas ainda cheiram mal mesmo depois de lavadas?

Russell explica que os odores nem sempre significam que as roupas estão sujas. Alguns corantes e tratamentos de tecido têm odores específicos, completa ela. “Percebi que às vezes os jeans pretos [molhados] cheiram muito azedo, mas estão limpos – e quando estão secos, não têm cheiro nenhum”.

Outro culpado comum? Deixar as roupas molhadas na máquina de lavar por muito tempo. Mesmo depois de lavá-las de novo, algumas das bactérias podem permanecer.

Uma máquina de lavar fedorenta também pode deixar suas roupas fedidas, e é por isso que Russell aconselha deixar a gaveta do detergente e a porta da máquina abertas para arejar.

Como iluminar os brancos esmaecidos?

Para os brancos que ficaram acinzentados ou amarelados, Russell usa alvejante oxigenado – que é mais suave que o alvejante à base de cloro e geralmente considerado seguro para cores – e adverte que às vezes você precisa usar mais do que o esperado. “As pessoas dizem que tentaram e não funcionou”, diz ela, mas geralmente “não estão usando o suficiente”.

Seu método? Adicione meia caneca de alvejante em pó a um balde de água quente, coloque as peças brancas e mexa com uma colher de pau – depois ponha algo pesado em cima das roupas dentro do balde, como um prato, para deixar tudo submerso por 24 horas. Por fim, lave tudo na máquina duas vezes, sem sabão: “Normalmente fica lindo”./TRADUÇÃO RENATO PRELORENTZOU