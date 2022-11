Publicidade

Como lidar com o desgaste psicológico da divergência de opiniões políticas entre pais e filhos que moram juntos?

Beatriz Varella Bento, São Paulo

Responde Nina Ferreira, psiquiatra

O primeiro ponto é entender que essa questão de divergência política é somente um dos aspectos do indivíduo. Às vezes rotulamos o outro a partir de uma opinião, sendo que existem várias outras características e ideias. Se a gente generalizar, acaba olhando somente por um ângulo e o vemos como inimigo por ele pensar diferente.

A ideia é ver o todo para equilibrar as emoções. Isso nos ajuda a lembrar as outras qualidades que a pessoa tem e por que a amamos e admiramos.

Às vezes, pode parecer que a discussão é sobre política, mas são outras dores que estão sendo atacadas. É importante pegar o detalhe que mais incomoda e, a partir disso, argumentar. Assim, saímos do viés emoção para ir para um viés racional. Conflitos geridos por emoções podem levar para um lugar de desgaste.

Outra dica importante é esperar as emoções abaixarem. Então, quando os ânimos estiverem acalorados, ou perceber o outro assim, espere e converse depois. Caso as palavras do outro machuquem, seja detalhista e explique como elas chegaram até você. Se você não explicar o que doí para o outro, ele não vai adivinhar. Dê um mapa do que está acontecendo dentro de você. Isso facilita a comunicação.

'A conversa deve existir', afirma a psiquiatra

Ignorar é uma opção inviável. Pode ser que o outro não queira falar com a mesma profundidade, mas pelo menos acontece uma conclusão. Se isso não for resolvido, a raiva pode explodir em outros conflitos.

Entenda também que nem tudo de fato vai ser dialogado. Às vezes o ficar tudo bem é aceitar a diferença.