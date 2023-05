Como lidar com o sentimento de inveja?

Responde Ana Clara Gomes Braga, psicóloga e mestranda em psicologia cognição e comportamento pelo UFMG

Em primeiro lugar, esse sentimento é totalmente normal de se ter. Afinal, a inveja é uma emoção muito primária para a gente. Se formos pensar na história do desenvolvimento do ser humano, a inveja existia para que a gente se comparasse com outros grupos, justamente para vermos se aquilo que estávamos construindo para nós era tão bom quanto o do outro. E assim, guiarmos nosso comportamento para ter uma sobrevivência maior a longo prazo.

Então sentir inveja de uma amiga, por exemplo, tem a ver, hoje em dia, com a mesma ideia de desenvolvimento. Você está se comparando para ver onde se encaixa na régua social em relação a ela.

Sentir inveja não significa que você vai agir em cima dessa emoção. O que você pensa, o que você sente e o que você faz são coisas diferentes. Ter um pensamento invejoso é somente isso: ter um pensamento. A comparação em nível saudável não é ruim. O problema é quando ela é exagerada e não movimenta a gente, mas sim paralisa.

Hoje entendemos que toda emoção surge diante de um pensamento e esse pensamento tem a ver com a nossa história de vida. Então, por exemplo, situações que remetem a coisas mais traumáticas vão gerar mais pensamentos com emoções dolorosas. Se eu sempre ouvia da minha família que eu não era boa o suficiente e que precisava ser melhor, e depois, quando eu estou mais velha, vejo alguém tendo mais sucesso que eu, me comparo e sou ativada por essas memórias, que geram pensamentos como “não sou capaz”, “eu sou ruim”. E isso vai resultar em sentimentos como tristeza, inveja. Mas só conseguimos agir por conta deles – por isso mesmo que eles podem ser usados de forma saudável.

Claro que você pode conversar com a sua amiga e até pedir conselhos, dicas para ter o mesmo sucesso que ela, sem usar a palavra inveja. Assim, você utiliza o sentimento como incentivo. Ou seja, eu percebo que quero algo que alguém tem e uso isso para criar uma autorreflexão importante sobre, nesse caso, sucesso.

No entanto, se a conversa contiver a palavra inveja, pode ser que a pessoa acredite que o sentimento, de alguma forma, pode fazer mal para ela e encare esse “desabafo” como algo ruim, gerando desconforto.

Independentemente do tipo de conversa escolhida, é bom falar – nem que seja consigo mesma. Qualquer sentimento que não seja adequadamente expresso, de forma que não escutamos o que ele está nos comunicando, é um sentimento “desperdiçado”. Além de causar muito sofrimento.

O mais importante é entender o motivo de sentir isso, os reflexos desse sentimento, e descobrir como podemos mudá-lo. Se deixarmos a culpa tomar conta da situação, não daremos ouvidos ao sentimento e continuaremos com o problema. Permitir-se sentir é o melhor para que a emoção venha e se vá rapidamente também.

Inveja nos dias de hoje

A inveja vem da insatisfação, afinal surge de uma comparação com o outro.

Você pode se comparar e até pedir conselhos para ter o mesmo sucesso da pessoa invejada Foto: Antonie K/ Creative Commons

Todo mundo tem um pouco de insatisfação, portanto um pouquinho de inveja. Então precisamos desmistificar a inveja, porque ela não precisa ser algo ruim, se for bem usada. Claro que podemos ficar insatisfeitos infinitamente e nos deixar com um desconforto no contato com o outro, pelo tamanho da preocupação com o sucesso alheio. Mas também podemos usar o sentimento para refletir sobre nossos desejos e rumos na vida.

As redes sociais aumentam nossa comparação, insatisfação e, consequentemente, inveja. Mas é importante lembrar que a maioria das pessoas não posta tudo o que acontece na vida delas, apenas as coisas boas. Caso a gente não tenha isso em mente, pode haver uma sensação de impotência, por acharmos que nunca vamos chegar a esse nível. Além de nos afastar da realidade da vida. Nas redes, existem recortes.

Além da terapia – que vai ter o papel de regular o emocional daquela pessoa –, vale fazer registros escritos, que podem ajudar a entender e identificar padrões nos seus sentimentos.

Meditação, exercício físico e relaxamento são técnicas ligadas ao manejo das emoções que ajudam no caso de emoções muito intensas. Também é importante analisar se existe algum comportamento que faça com que essa emoção se mantenha presente – como mexer muito no Instagram, por exemplo.

No Pergunte ao Especialista desta semana falamos sobre inveja. Se você também tiver alguma dúvida sobre saúde, psicologia, bem-estar, exercício físico ou nutrição, escreva para ana.lourenco@estadao.com ou envie uma DM para o nosso Instagram.