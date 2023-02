Como não pegar doenças em banheiros públicos?

No Pergunte ao Especialista desta semana falamos sobre contaminação em banheiro públicos. Se você também tiver alguma dúvida sobre saúde, psicologia, bem-estar, exercício físico ou nutrição, escreva para ana.lourenco@estadao.com ou envie uma DM para o nosso Instagram.

Responde Raquel Stucchi, infectologista

Se for somente para urinar, o ideal é levantar as duas tampas do vaso sanitário e ficar em uma posição meio agachada. Para evacuar, realmente é preciso o papel higiênico para cobrir o assento e, aí sim, sentar.

A possibilidade de a gente se contaminar com algum tipo de infecção sexual por sentar no assento sanitário praticamente não existe, porém uma das grandes preocupações hoje é em relação ao Monkeypox. Ou seja, se uma pessoa que tiver lesão na perna se sentou antes, e eu fizer esse contato de pele com pele, pode haver preocupação.

A infecção urinária pode se desenvolver quando a pessoa não esvazia toda a bexiga. Mas isso acontece muito mais por segurarmos a vontade, postergarmos a ida ao banheiro, do que não conseguir relaxar por fazer xixi em pé. Normalmente conseguimos em qualquer posição, basta fazer um pouquinho de esforço pélvico. A exceção serve para pessoas com problemas de saúde.

A higiene das mãos, com sabonete e álcool gel, é essencial Foto: Unsplash/Fran Jacquier

Uma boa solução para as mulheres são equipamentos que ajudam a direcionar o xixi. Com a covid-19, outro grande problema é que os sanitários são locais de encontros e muito falatório, sendo na maioria dos casos fechados e sem ventilação. Então é importante usar máscara.

Sempre bom lembrar que a higienização correta das mãos é essencial. Eu ainda recomendo passar álcool em gel em seguida. Seja para as pessoas que usaram o banheiro ou para quem auxilia uma criança ou um idoso com dificuldade na ida, por exemplo.

*Pergunta inspirada na dúvida da leitora Márcia Gonzalez, de São Paulo