Como terminar um relacionamento sem ferir os sentimentos do outro?

No Pergunte ao Especialista desta semana falamos sobre término de namoro. Se você também tiver alguma dúvida sobre saúde, psicologia, bem-estar, exercício físico ou nutrição, escreva para ana.lourenco@estadao.com ou envie uma DM para o nosso Instagram.

Como rejeitar alguém sem ferir seus sentimentos? Devo apontar falhas?

Leia também Incenso: conheça os benefícios para o bem-estar e faça o seu

Sabrina Cortez, Minas Gerais

Responde Vanessa Sapiro, psicóloga e psicoterapeuta de casal

Depende muito de que tipo de rejeição você fala aqui: amorosa, laboral… Mas, de forma geral, a rejeição é não aceitar algo, recusar e resistir. A sua empatia vai depender de como você mesma lida com a rejeição no seu dia a dia. Ou seja, a maneira que você recebeu os seus primeiros “nãos” e como você vai mostrar isso para o outro. Como gostaria de receber? Tente não se sentir culpada por não aceitar algo, mas também tente se colocar no lugar de quem está recebendo essa recusa.

Para ser mais empático é preciso escutar o outro e entender o que ele quer. É interessante também mediar as palavras, para ser o mais delicada e objetiva possível, sem deixar de ser sincera e firme. Procure não ser tão crítica nos porquês de não querer mais. É preferível não apontar falhas nesse momento, porque o outro vai estar ferido e, muitas vezes, vai receber esse “não” como repulsa. Mostre uma gratidão pelo momento que passaram juntos, se for o caso.

É preferível que a conversa seja presencial ou por telefone, mas nunca pelo WhatsApp

Publicidade

É preciso entender que o fato de não ser aceita uma vez não significa que isso vá acontecer todas as vezes. Pode ser algo do momento, pode ser uma negação pontual e não uma rejeição.

O sim de hoje pode ser o não de amanhã, tanto para você como para qualquer pessoa, por isso mantenha uma relação amistosa e pense bem antes da conversa. É preferível, aliás, que ela seja presencial ou por telefone, mas nunca pelo WhatsApp.