Como colunista de saúde, passo muito tempo escrevendo sobre os benefícios de uma alimentação saudável. Mas muitas noites acabo me fazendo a mesma pergunta: O que posso fazer para o jantar desta noite que seja rápido, nutritivo e que toda a família goste?

Como muitas pessoas que fazem malabarismos entre o trabalho, o cuidado com os filhos e outras responsabilidades, pode ser difícil para minha esposa e para mim achar tempo para preparar refeições saudáveis no final de um longo dia.

Mas, alguns meses atrás, comprei uma airfryer. Esses aparelhos são essencialmente fornos de convecção de bancada que podem dar à sua comida a crocância e a maciez que você obtém ao assar ou fritar, mas em uma fração do tempo e sem todo o óleo.

Minhas expectativas eram baixas. Mas, para minha surpresa, descobri que esse pequeno e incrível aparelho abriu as portas para uma variedade infinita de refeições divertidas, deliciosas e nutritivas. E posso fazer o jantar em 20 minutos ou menos, sem ingredientes caros ou limpeza extra.

O que cozinhar na airfryer?

Usando minha airfryer, fiz couve-de-bruxelas assada, batata, brócolis, cenoura e batata-doce frita com uma textura perfeita e preparo de 10 minutos. Fiz nuggets de frango em casa que meu filho de 3 anos devorou e cubos orgânicos de tofu com sabor de teriyaki que são uma ótima cobertura para um refogado rápido de vegetais ou curry de vegetais.

Uma de nossas receitas favoritas é salmão com brócolis, macarrão soba e molho de gergelim e gengibre. Começamos cozinhando o brócolis no vapor e o macarrão soba em água fervente. Em seguida, misturamos o molho de soja, óleo de gergelim, gengibre e suco de limão fresco para fazer o molho.

Eu coloco meio quilo de salmão fresco em nossa airfryer e deixo cozinhar por 12 minutos. Quando o salmão fica pronto, junto com o brócolis e o macarrão e rego com o molho. Esta refeição requer muito pouco tempo e esforço e tem um sabor delicioso. Até minha filha de 1 ano come.

Couve-de-bruxelas: opção saudável e saborosa para fazer na airfryer. Foto: Tom McCorkle for The Washington Post

Não sou de forma alguma a primeira pessoa a descobrir as alegrias de cozinhar na air fryer. A airfryer moderna foi apresentada ao público em 2010 pela Philips, fabricante de eletrônicos de consumo. Foi desenvolvida por um inventor holandês, Fred van der Weij, que estava procurando uma maneira de fazer batatas fritas perfeitamente crocantes sem muito óleo ou complicações.

As vendas aumentaram durante a pandemia, pois as pessoas ficaram em casa com mais tempo disponível para cozinhar. De acordo com o NPD Group, mais de 25 milhões de air fryers foram vendidas entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021 nos Estados Unidos, um aumento de 76% em relação ao período anterior de dois anos.

Como funciona uma airfryer?

Comprei minha airfryer, fabricada pela Chefman, que ocupa tanto espaço no balcão quanto uma cafeteira grande. Ela contém um cesto com uma bandeja perfurada onde se colocam os alimentos. Um poderoso ventilador acima da comida circula o ar quente por toda a câmara.

O pré-aquecimento leva apenas alguns minutos. Embora não seja necessário usar óleo em uma airfryer, usar um borrifador para espalhar um pouco de azeite ou óleo de abacate em alimentos como vegetais frescos, batata-doce, tiras de frango e salmão ajuda a mantê-los úmidos e também dá uma aparência dourada e marrom.

“A bandeja perfurada promove a circulação de ar ao redor da comida e é isso que causa crocância por fora e suculência por dentro”, disse Mona Dolgov, nutricionista e autora de livros de culinária. “Sua comida cozinha por menos tempo do que no forno e você obtém ótimos resultados.”

Vídeos de comidas de dar água na boca feitas em airfryers viralizaram nas redes sociais. Mas Dolgov notou que muitos dos itens populares feitos em air fryers, como queijo grelhado, rabanada e pasta chips não são atraentes para pessoas com refeições saudáveis em mente. Então ela escreveu SatisFry: The Air Fryer Cookbook (SatisFry: O livro de Receitas da Air Fryer, em tradução livre), que mostra às pessoas como usar air fryers para fazer refeições e lanches fáceis e nutritivos.

Inclui refeições como frittata de espinafre, abacate e cogumelos que leva cerca de 15 minutos de preparo, e um frango com crosta de homus feito com corações de alcachofra, azeite e molho de limão.

As airfryers podem transformar palitos de cenoura, pastinaca e outros vegetais de raiz em “batatas fritas” mais saudáveis (você só precisa de um pouco de azeite e amido de milho). Você pode misturar couve-de-bruxelas com um pouco de azeite, alho em pó e queijo parmesão para fazer couve-de-bruxelas crocantes na airfryer.

Existem receitas de iscas de abacate, petiscos de couve-flor e chips de abobrinha com molho de limão e ervas. “Meu marido nunca comeu muitos vegetais e agora ele os come o tempo todo porque eu os coloco na airfryer e eles ficam ótimos”, disse Dolgov.

Rotina saudável

Coxa de frango feita na airfryer, com salada: refeição rápida e saudável Foto: Justin Tsucalas

As airfryers podem ser uma “grande virada de jogo e uma ferramenta super útil para quem quer iniciar uma rotina mais saudável”, disse Jaclyn London, nutricionista e autora de Dressing on the Side (and Other Diet Myths Debunked), que poderia ser traduzido como Molho à Parte (e outros mitos de dietas derrubados).

Muitos de seus clientes, por exemplo, adoram comer carnes frias, como peru ou frango, mas ficam chocados quando descobrem quanto sódio esses alimentos contêm. “Cerca de 80% do sódio que consumimos em nossa vida cotidiana vem de refeições que não fazemos em casa”, ela disse.

Ao comprar uma airfryer, você pode querer uma com função rotisserie. London apontou que um frango assado pode alimentar uma grande família e fornecer sobras que você pode usar em outras refeições.

“Ter a capacidade de fazer algo em casa na função rotisserie é incrível porque você obtém os sabores que procura, mas sem todo o sal”, acrescentou. Existe agora um mundo crescente de livros de receitas dedicados à arte de usar airfryers. Katie Hale, uma blogueira de culinária e autora de livros de receitas que cresceu em Arkansas, disse que comprar uma air fryer mudou a vida dela e de sua família.

“Eu cresci no sul, onde comida frita era tudo”, ela disse. “Adorei poder comer as coisas crocantes que faria na frigideira sem todo o óleo.”

Hale, que tem dois filhos adolescentes, escreveu dois livros de receitas para airfryers, incluindo Mediterranean Air Fryer (Air Fryer Mediterrânea) e Clean Eating Air Fryer Cookbook (O Livro de Receitas Saudáveis para Air Fryer, em tradução livre).

“Vivemos um estilo de vida acelerado, onde cada vez mais pessoas trabalham em dois empregos ou ambos os pais trabalham fora de casa”, ela disse. “Qualquer coisa mais fácil para alimentar a família com refeições mais saudáveis e que economize tempo, está no topo da minha lista.” / Tradução Lívia Bueloni Gonçalves