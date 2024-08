Confira 6 maneiras de intensificar a caminhada e tirar melhor proveito dessa atividade

Pesquisadores recrutaram 701 adultos que tiveram episódios recorrentes de dor lombar. Os participantes foram aleatoriamente colocados em um programa de caminhada individualizado com seis sessões educativas sobre gerenciamento da dor nas costas ou em um grupo de controle que não recebeu orientações específicas.

O grupo de caminhada andou por 30 minutos, cinco dias por semana, por 12 semanas. Depois disso, foram encorajados a continuar. Durante o ano seguinte, as pessoas no grupo de caminhada tiveram menos episódios de dor lombar do que aquelas no grupo de controle. Eles também tiveram um tempo mais longo entre os episódios de crise – 208 dias comparado com 112 dias.

