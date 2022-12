Copa do Mundo: Seu coração está preparado para assistir aos jogos? Veja dicas dos médicos

A Copa do Mundo é um evento que mexe com as emoções de muitas pessoas, em especial a partir das oitavas de final, quando todas as partidas se tornam eliminatórias. Cogitar a possibilidade da seleção brasileira estar fora da competição já é suficiente para acelerar os batimentos cardíacos dos torcedores mais apaixonados. Sem falar na tensão do próprio jogo. Todo esse contexto pode aumentar o risco de enfarte em quem acompanha o campeonato, conforme indica João Fernando Monteiro, médico cardiologista da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

Segundo o especialista, o organismo entende essa situação como uma agressão e pode responder por meio de alguns mecanismos, como alteração da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca e da inflamação vascular. Esses são fatores que podem levar ao enfarte do miocárdio, mas ele faz uma ressalva: não é todo torcedor que terá esse tipo de complicação.

Isso porque existem fatores pré-estabelecidos que aumentam as chances de enfarte em quem assiste ao Mundial, como pressão alta, diabetes, obesidade, níveis elevados de colesterol e tabagismo. Naquelas pessoas que já possuem alguma dessas condições, a Copa do Mundo vai agir como um fator de gatilho. “É um estímulo a mudanças no sistema circulatório”, explica.

“Pessoas que não têm a doença pré-estabelecida podem sentir o coração disparar e até ter um pico de pressão durante uma partida de futebol, mas não necessariamente vão ter um enfarte. Esse risco é maior naqueles que já têm a doença estabelecida”, reforça.

Nesses casos, o enfarte do miocárdio acontece devido ao entupimento das artérias que levam sangue para os músculos do coração, chamadas de coronárias. “O sangue é como se fosse a gasolina do nosso corpo”, descreve o cardiologista. “Ele é responsável por levar oxigênio e nutrientes para todos os tecidos, órgãos e células do corpo humano”, diz.

Com o entupimento, que em geral é formado por coágulos de gordura, o fluxo de sangue até o coração não acontece como deveria e pode levar ao enfarte, quando parte do músculo cardíaco morre.

O que os estudos mostram?

De qualquer forma, existe uma relação entre a Copa do Mundo e os enfartes. E há estudos que mostram isso. O pioneiro deles foi publicado em 2008 no The New England Journal of Medicine e revelou que enfartes mais que dobraram durante a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, quando comparado com momentos em que o campeonato não acontecia. Casos de doenças cardíacas foram 2,66 vezes mais recorrentes no período analisado do que em outras épocas. “Foi um dos primeiros estudos a mostrar que assistir a uma partida estressante pode se relacionar ao risco cardiovascular”, afirma o médico.

Anos depois, em 2013, uma pesquisa nacional confirmou essa tendência. Realizado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, o levantamento utilizou dados do Datasus de 1998 a 2010. Assim como no estudo inglês, a comparação foi feita entre períodos de Copa do Mundo e períodos sem competição. Houve também uma análise entre os dias em que o Brasil jogou e dias em que a seleção não estava em campo. A avaliação mostrou que a incidência de enfarte nos dias de jogos da Copa do Mundo foi 9% maior e 16% maior nos dias de jogos do Brasil, porém sem impacto na mortalidade.

Há, ainda, um terceiro estudo relevante que mostra essa relação, dessa vez realizado na Polônia. A pesquisa investigou a incidência de enfartes e paradas cardíacas durante três torneios de futebol, que incluía a Copa do Mundo de 2018, e períodos anteriores e posteriores aos torneios. A conclusão foi semelhante aos outros: a incidência de enfartes foi 20% maior durante a Copa do Mundo.

“O que podemos tirar disso é que a Copa do Mundo pode ser para muitos um evento estressante e se relacionar como um gatilho para eventos cardíacos agudos”, reforça o médico, que indica alguns cuidados para determinadas pessoas. “Dependendo dos fatores de risco que o indivíduo tem e da forma como ele é afetado por esse período de Copa do Mundo, podemos orientar que ele evite se expor a essas emoções extremas.”

Como evitar o risco de enfarte?

Mais importante do que evitar acompanhar as partidas da seleção brasileira, é adotar hábitos que possam reduzir as chances de enfarte, conforme indica o cardiologista. Além de permitir ao coração estar mais preparado para as emoções dos jogos, também é uma forma de ter mais qualidade de vida e prevenir as chances de enfarte. E isso é possível com a adoção de algumas atitudes, de acordo com a Associação Americana do Coração (AHA).

Fazer atividades físicas é um dos caminhos. E de preferência de forma recorrente ao longo da semana. Os exercícios aeróbicos são boas recomendações, inclusive para quem já teve enfarte, uma vez que esse tipo de atividade aumenta a capacidade cardiorrespiratória. Acompanhada das atividades físicas, é fundamental uma alimentação balanceada, o que inclui reduzir o sal, preferir alimentos com menos gordura e evitar ultraprocessados. Isso auxilia no combate ao sobrepeso e no controle do diabetes, que são outras formas de prevenir o enfarte.

Fumar é outro hábito que deve ser evitado. “O tabagismo é um dos fatores de risco de maior impacto para o enfarte”, alerta Monteiro. O médico explica que os cigarros podem aumentar o acúmulo de gorduras nas paredes das artérias, que levam a problemas no fluxo sanguíneo.

Até mesmo uma boa noite de sono pode ajudar o coração. “A má qualidade de sono se relaciona com o risco cardíaco e aumenta a chance desse tipo de evento”, afirma. Um estudo publicado no Journal of American College of Cardiology revelou uma relação entre durações de sono insuficientes, com menos de seis horas, ou excessivas, com mais de nove horas, e um risco maior de enfarte agudo do miocárdio. “Também foi comprovado uma maior chance de desenvolvimento de hipertensão e diabetes”, reforça o cardiologista.

Ele indica ainda que, além da adoção de hábitos mais saudáveis, o rápido reconhecimento de um indivíduo que está tendo um enfarte do miocárdio também é essencial. “Se o paciente é tratado nas primeiras horas do enfarte, a mortalidade é muito menor em comparação com o paciente que demora para receber ajuda médica”, explica. Por isso, é importante conhecer os sinais que alertam para o aparecimento do enfarte.

