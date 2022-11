Covid-19: BH determina uso obrigatório de máscara facial no transporte público

Publicidade

A prefeitura de Belo Horizonte determinou que o uso de máscara facial será novamente obrigatório em estabelecimentos de saúde, no transporte público e privado e nas plataformas de embarque e desembarque a partir da próxima sexta-feira, 18. Segundo a secretária municipal de Saúde, Cláudia Navarro, o índice de positividade dos testes de covid feitos na capital mineira saltaram de 3% para 15% nas últimas três semanas.

“Nesse período, não tivemos, no entanto, aumento do número de óbitos ou de internações em UTIs causados pela doença. Para que Belo Horizonte não volte a registrar esse quadro, estamos anunciando a volta do uso obrigatório das máscaras”, disse Claudia durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 17.

Máscaras voltam a ser obrigatórias no transporte público de Belo Horizonte a partir da próxima sexta-feira, 18 Foto: Divulgação / Prefeitura de Belo Horizonte

O decreto estabelece a obrigatoriedade da máscara facial para estabelecimentos e serviços de saúde como hospitais, unidades de Pronto Atendimento, Unidades Básicas e Secundárias, serviços móveis de urgência, consultórios, clínicas especializadas, serviços de vacinação e serviços de diagnósticos abertos ao público. Também inclui transporte coletivo e suas respectivas estações de embarque e desembarque, transporte escolar e serviços de transporte particular por táxi ou aplicativo.

A medida é válida até o próximo dia 2 de dezembro, quando será feita uma nova avaliação sobre a situação epidemiológica do município.

Em comunicado oficial, a prefeitura também reforçou que o uso de máscara segue recomendado em locais com grandes aglomerações e, no geral, para pessoas com comorbidades, não-vacinadas contra o coronavírus ou idosas.

