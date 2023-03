Covid: Brasil ultrapassa marca de 1 milhão de doses da vacina bivalente aplicadas, mostram dados

O Brasil já aplicou mais de um milhão de doses da vacina bivalente contra a covid-19, conforme mostram dados do Vacinômetro do governo federal. As injeções atualizadas começaram a ser aplicadas na última segunda-feira, 27. País vive momento de aumento de casos da doença.

A última atualização do painel do Ministério da Saúde, ocorreu na madrugada deste sábado, 4, e indica 1.019.082 doses bivalentes administradas. A orientação da pasta é que, por enquanto, o imunizante atualizado seja aplicado em em pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença causada pelo coronavírus: idosos acima de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, funcionários e pessoas que vivem em instituições permanentes, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

São Paulo é responsável por cerca de cinco de cada dez (48,33%) doses aplicadas no País, tendo administrado, no total, mais de 492 mil. Rio de Janeiro (12,65%) e Rio Grande do Sul (8,1%) aparecem logo em seguida no ranking dos Estados que mais aplicaram doses, responsáveis pela aplicação de 128.918 e 82.528 injeções, respectivamente.

Acre, Amapá e Roraima, menos populosos, foram as unidades da federação que, por ora, administraram menos doses. Eles aplicaram, respectivamente, 246, 716 e 909 injeções.

Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebe vacina aplicada pelo vice Geraldo Alckmin, durante cerimônia que marcou lançamento de movimento pela vacinação Foto: Wilton Junior/Estadão - 27/02/2023

Conforme mostrou o Estadão, a vacina bivalente é significativamente mais eficaz em evitar as internações e mortes por covid em relação aos imunizantes originais. A conclusão está em dois estudos preliminares feitos nos Estados Unidos e na Escandinávia e publicados recentemente. A eficácia da vacina mais recente quando usada como segunda dose chega a 80% contra 65% da inicial.

As vacinas chamadas de bivalente induzem a produção de anticorpos contra a cepa original do vírus SarsCov-2 e também das novas variantes que surgiram ao longo da pandemia e hoje são predominantes. Por isso, segundo especialistas, elas são as mais eficientes dentre as disponíveis atualmente.

A marca de um milhão de doses aplicadas é atingida em meio a um aumento de casos da covid no País após as comemorações do carnaval. Conforme mostrou o Estadão, testes apontam alta de 20% em positividade para a doença na semana do carnaval e casos de síndrome respiratória grave por covid aumentaram em 16 Estados.

Capital paulista amplia público elegível na segunda

Na capital paulista, todos os idosos acima de 60 anos poderão receber a dose atualizada a partir da próxima segunda-feira, 6. No momento, a cidade vacina idosos acima de 70 anos, além de pessoas maiores de 12 que são imunocomprometidas, indígenas, residentes de instituições de longa permanência e trabalhadores destes locais./COLABOROU ROBERTA JANSEN