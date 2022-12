Covid: como a China se deixou encurralar

Um estudo de epidemiologistas chineses mostra que, caso a China reverta a política de covid zero, a onda de infecções pela cepa Ômicron e suas variantes pode causar 1,5 milhão de mortes. E o número de pacientes que precisariam ser internados em unidades de terapia intensiva pode ser 15 vezes maior que a capacidade do sistema hospitalar local. Em um momento de protestos populares, o país está encurralado pela covid enquanto o mundo volta à normalidade. Vale a pena entender como a China se colocou nessa situação.

Nas primeiras semanas após o surgimento do SARS-CoV-2, ficou claro que esse não era um vírus que poderia ser simplesmente suprimido isolando os casos, como tem sido feito com o Ebola. Por esse motivo, o problema para os governos era decidir entre duas estratégias: deixar que ele se espalhasse de maneira lenta e controlada, de modo a não sobrecarregar o sistema hospitalar (o tal achatamento do pico de infecções) ou tentar manter o número de casos próximo a zero com medidas drásticas de isolamento.

Leia também Covid-19 aumentou em 16,8% o número de mortes no Brasil em 2021, diz IBGE

Caso o governo acreditasse que uma vacina eficaz seria desenvolvida rapidamente, o correto seria adotar uma política de covid zero, evitando ao máximo o número de mortes até a vacina estar disponível. Em seguida vacinaria toda a população e relaxaria a política. Foi isso que a Nova Zelândia fez. Mas é bom lembrar que naquele momento existia a possibilidade de não se conseguir obter uma vacina ou seu desenvolvimento e testes demorarem muitos anos . Nesse caso, o correto seria controlar o espalhamento do vírus e, aos poucos, permitir que a imunidade na população fosse criada pela infecção e não pela vacina (foi essa a política adotada por Alemanha e Inglaterra).

Em um momento de protestos populares, o país está encurralado pela covid enquanto o mundo volta à normalidade Foto: EFE/EPA/JEROME FAVRE

Apesar de, no inicio da pandemia, ninguém saber se e quando teríamos uma vacina, elas foram desenvolvidas em pouco mais de um ano. Acertaram os países que fizeram lockdown e vacinaram imediatamente com as melhores vacinas. Eles sofreram o menor número de mortes per capita.

E a China? A China adotou uma política de contenção radical que dura até hoje. Cidades são fechadas quando surgem casos: testagem em massa, pessoas isoladas em casa, viagens proibidas. Até agora funcionou e os casos e mortes na China são poucos, frente a sua enorme população. E, desde que surgiram as vacinas, a população chinesa tem sido vacinada. Até abril, 91,4% de todas as pessoas com mais de 3 anos haviam sido totalmente vacinadas. Além disso 53,7% da população havia recebido uma dose de reforço.

Apesar dessas taxas de vacinação, quando a variante Ômicron chega a uma cidade chinesa o problema é enorme. Os cientistas acreditam que a imunidade vacinal da população não é capaz de segurar a Ômicron. E a razão é simples: a China foi um dos poucos países que nunca utilizaram vacinas de mRNA. É sabido que vacinas como a Coronavac, que já eram menos eficazes para a cepa original, protegem muito pouco contra a Ômicron e variantes. O resultado é que hoje grande parte da população é suscetível ao Sars-CoV-2. E é por isso que a China está encurralada. Se continuar com a política de covid zero, sua economia vai continuar a sofrer e o governo vai ter de enfrentar a ira da população que observa o mundo sem máscara. Se relaxar, serão milhões de mortos e hospitais sem capacidade de atendimento.

Publicidade

Mas o interessante é que os cientista chineses que fizeram esse estudo propõem algumas soluções e modelaram seis efeitos. Com exceção de uma única proposta, todas as outras, que incluem a vacinação de 100% dos idosos, isolamento parcial e fechamento de escolas, não chegam a reduzir em 50% o impacto de um surto de Ômicron. Somente a vacinação de 100% da população com uma vacina de 89% de eficácia pode reduzir as mortes de 1,5 milhão para 200 mil e as internações em UTIs de 2,5 milhões para aproximadamente 100 mil. Ou seja, somente vacinando toda a população com vacinas de mRNA a China pode sair do impasse. Tudo indica que a China vai ter de se curvar à tecnologia ocidental. Nesse aspecto, acertaram países que, como o Brasil, iniciaram a imunização com vacinas de vírus inativado e em seguida migraram para as de mRNA.

*É BIOLOGO