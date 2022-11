Covid: Dores no corpo não passavam e o diagnóstico confirmou

Publicidade

Na segunda semana de novembro senti pela primeira vez o corpo dolorido depois de ir trabalhar de bicicleta. Escrevi há algum tempo, neste espaço, sobre a experiência de pedalar até o metrô e depois de volta até minha casa, enfatizando o bem-estar que a atividade física e o caminho por entre as árvores me proporcionam.

Nesse dia, contudo, a sensação era oposta, um grande mal-estar – o corpo parecia mais cansado do que o habitual, as costas doíam. Nada que uma noite de repouso não melhorasse, pensei.

A manhã não trouxe o esperado alívio. O desconforto aumentou gradualmente ao longo do dia, transformando-se numa noite inquieta e maldormida. Ao acordar com um misto de frio e calor não hesitei mais e fui imediatamente fazer um teste de covid. Uma nova onda está subindo, como vemos nas notícias e à nossa volta, talvez tivesse me alcançado.

Bingo. Pela primeira vez desde o início da pandemia fui contemplado com um teste positivo.

Na onda anterior, da Ômicron, no início de 2022, eu já havia desconfiado de uma leve dor de garganta quando minha família teve a doença, mas, além de não ter sintomas, fiz dois testes negativos. Desta vez era para não ter dúvidas: dor de garganta, tosse, dor no corpo, fraqueza e um teste positivo cravaram minha contaminação. Apesar de certa preocupação inicial, passado o pico dos sintomas, nos dias seguintes comecei a melhorar e em pouco tempo já estava assintomático. Vacinas salvam vidas, como nos acostumamos a ouvir.

Receber um diagnóstico é sempre uma sensação estranha. Dar um nome para o que está acontecendo de anormal com nosso corpo em princípio não muda nada – a temperatura, a pulsação, a frequência respiratória, as dores, os sintomas, tudo fica igual. Ao mesmo tempo, muda tudo. De repente, somos transformados em outra coisa, numa transmutação quase mágica operada pelo poder da palavra. Deixamos de ser apenas o médico, o caixa de banco, a mãe, o genro, o padre, a vizinha. Agora somos fulano com. Com covid-19, com apendicite, com pressão alta, com diabete, com câncer. A palavra, impotente contra a realidade dos fatos, é poderosa para modificar nossa realidade mais íntima.

Ninguém gosta de receber um diagnóstico. Nomear um mal lhe dá uma materialidade que nos impede de seguir tentando ignorá-lo. É exatamente esse processo de trazê-lo para a realidade, no entanto, que permite agirmos para transformar a situação. Nem sempre haverá uma cura, mas a coragem de chamar as coisas por seus nomes é o primeiro passo para cuidarmos do que precisa de cuidados.