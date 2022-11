Covid pode causar sintomas incomuns, como língua peluda; veja outras quatro manifestações

Publicidade

THE NEW YORK TIMES - A essa altura da longa jornada da pandemia, muitas pessoas conhecem os sintomas reveladores de uma infecção por covid-19: dor de garganta, tosse insistente, congestão, febre e exaustão de corpo inteiro. Mas um pequeno subconjunto de pessoas também desenvolve sintomas menos comuns, que podem soar como feitiços de uma história infantil: línguas peludas, dedos roxos, vergões que brotam no rosto.

“Toda doença infecciosa tem manifestações comuns e incomuns”, disse o Dr. Mark Mulligan, especialista em doenças infecciosas da NYU Langone Health. Conforme aprendemos mais sobre o coronavírus, disse ele, podemos entender melhor as causas subjacentes desses sintomas infrequentes – mas, por enquanto, é basicamente um jogo de adivinhação.

Sintomas confusos têm sido um componente da covid desde o início da pandemia; a perda do paladar e do olfato se tornou um sinal perturbador da doença. A covid também tem o potencial de interromper os ciclos menstruais, efeito colateral que algumas mulheres também relataram após a vacinação.

Um estudo com mais de 60 mil pessoas que testaram positivo para covid e relataram seus sintomas descobriu que uma pequena porcentagem experimentou zumbido nos ouvidos, olhos doloridos, erupções cutâneas, vergões vermelhos no rosto ou lábios, perda de cabelo e dores nas articulações. Uma análise maior de mais de 600 mil pessoas na Grã-Bretanha mostrou que uma fração das pessoas com covid também desenvolveu feridas roxas e bolhas nos pés e dormência no corpo, entre outras queixas.

Os médicos não sabem ao certo por que apenas algumas pessoas desenvolvem esses sintomas incomuns. A genética talvez desempenhe um papel, disse Mulligan, e o status de vacinação também, pois uma pessoa não vacinada pode ter uma infecção mais grave, o que pode gerar um curso diferente de sintomas. Os cientistas também descobriram que o coronavírus pode cair na corrente sanguínea em uma minoria de pessoas, disse ele, o que significa que é possível que o vírus entre em vários órgãos e cause sintomas além do sistema respiratório.

Tratamentos antivirais como o Paxlovid podem aliviar sintomas como uma erupção cutânea relacionada à covid, talvez porque consigam reduzir a quantidade de vírus no sangue, disse a Dra. Kelly Gebo, especialista em doenças infecciosas da Johns Hopkins Medicine. Mas não está claro se esses sintomas são causados diretamente pelo vírus ou pela resposta do corpo a ele.

A inflamação também pode ser a culpada, disse o Dr. Peter Chin-Hong, especialista em doenças infecciosas da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Se o vírus entra na corrente sanguínea e afeta várias partes do corpo, as células imunológicas se aglomeram nessas áreas, disse Chin-Hong. Isso significa que um ouvido, por exemplo, que o vírus normalmente não afetaria, pode ficar inflamado, não funcionar tão bem e até doer.

A covid também deixa os pacientes em um estado enfraquecido, disse ele, o que significa que patógenos que permanecem em seus corpos de infecções anteriores – como herpes ou o vírus que causa herpes zoster – podem se reativar, causando erupções cutâneas ou herpes labial após a covid.

Uma terceira teoria é que o estresse que pode vir com uma infecção por covid – a ansiedade da quarentena, a perda de renda, o medo de implicações para a saúde a longo prazo – também pode desencadear sintomas como queda de cabelo e urticária, disse Chin-Hong.

Cada um desses sintomas, quando associado à covid, geralmente se resolve em questão de semanas, muitas vezes sem tratamento, acrescentou ele. E não há regras estabelecidas para como os médicos os tratam, disse Gebo. “Temos diretrizes definidas sobre como tratar a falta de ar”, disse ela, “mas não temos diretrizes definidas quanto aos outros sintomas”.

Aqui está o que sabemos sobre as causas de alguns desses sintomas – e possíveis tratamentos.

Língua pilosa

As células da língua saudável se substituem rapidamente, disse Chin-Hong, mas, se as células mais velhas permanecem e se acumulam umas sobre as outras, elas formam um supercrescimento escuro, grosso e difuso, muitas vezes chamado de língua pilosa – ou, mais popularmente, língua peluda. Mesmo antes da covid, os médicos atendiam pacientes com língua pilosa relacionada a infecções virais, tabagismo, uso de antibióticos e falta de higiene, disse ele, acrescentando: “É mais comum do que as pessoas pensam”.

“Sei que parece muito assustador para as pessoas”, disse ele, mas a aflição geralmente é temporária. Algumas pessoas também podem sentir uma sensação de queimação dentro da boca. As pessoas com esse sintoma não devem ficar “assustadas”, disse Chin-Hong. Pessoas com língua pilosa podem usar um raspador de língua ou escova de dentes para raspar essas células da língua e podem praticar uma boa higiene bucal para evitar acúmulo adicional.

Em casos raros, as pessoas com covid também podem desenvolver aftas, também conhecidas como candidíase oral, que ocorre quando um fungo infecta sua boca. O problema tem sido associado a um sistema imunológico suprimido ou ao uso de antibióticos, disse Chin-Hong. Os médicos geralmente diagnosticam aftas examinando as lesões brancas que podem brotar na bochecha, língua ou boca; o tratamento geralmente dura de 10 a 14 dias, com um medicamento antifúngico.

Nervos formigantes

Quando as pessoas desenvolvem a sensação de alfinetes e agulhas na pele, pode ser porque seus nervos estão inflamados por células imunes combatendo infecção, disse Chin-Hong. Também é possível que o próprio vírus possa danificar os nervos periféricos, como aqueles que vão para as mãos e os pés, disse Gebo.

“O que não sabemos é se é impacto direto do próprio vírus ou se é inflamação”, disse ela. “São coisas que estamos tentando descobrir”.

Pesquisadores da Universidade de Washington em St. Louis descobriram que as pessoas que testaram positivo para covid eram aproximadamente três vezes mais propensas a relatar dor, formigamento e dormência nas mãos e pés do que aquelas com testes negativos.

Para muitas pessoas, essa sensação de formigamento desaparece em dias, disse Gebo. Se os pacientes estiverem com dor, acrescentou, eles devem consultar seus médicos, que podem recomendar o uso de Tylenol ou Motrin.

Pessoas com dor persistente nos nervos, mesmo depois de se recuperarem do vírus, devem consultar seus médicos, disse o Dr. Marc Sala, codiretor do Centro de Covid-19 Northwestern Medicine.

Erupções cutâneas

Está bem estabelecido que os vírus podem induzir erupções cutâneas, disse Sala, e ele observou que viu uma grande variedade de afecções de pele em pacientes com covid. A Associação da Academia Americana de Dermatologia cita coceiras, bolhas semelhantes à varicela, erupções cutâneas que formam padrões rendados na pele e inchaços elevados como possíveis condições de pele ligadas à covid. Se você desenvolver uma erupção cutânea que persista após se recuperar da covid, Sala recomenda consultar um dermatologista.

Perda de cabelo

Qualquer tipo de sofrimento físico ou emocional pode causar queda de cabelo, disse a Dr. Shilpi Khetarpal, dermatologista da Cleveland Clinic. Não está totalmente claro se a infecção por covid em si ou o estresse relacionado leva algumas pessoas a sofrer perda de cabelo, disse ela, acrescentando: “Não é definitivo, o cabelo volta. Só precisa de tempo”.

Dedo de covid

Os cientistas ainda estão debatendo o que causa o “dedo de covid”, a erupção cutânea e as bolhas que se formam nos pés e dedos de algumas pessoas depois de serem infectadas, fazendo com que os dedos dos pés fiquem inchados e roxos. Uma teoria diz que as pessoas com covid podem apresentar coágulos microvasculares, que ocorrem nos menores vasos sanguíneos e bloqueiam o suprimento de sangue, causando essa descoloração, disse Sala.

Os pacientes que desenvolvem o dedo de covid geralmente o fazem durante a fase aguda da infecção, acrescentou ele, e os sintomas tendem a desaparecer logo depois. A Associação da Academia Americana de Dermatologia recomenda o tratamento com um creme de hidrocortisona.

“Estamos estudando a covid”, disse Mulligan. “Ainda não entendemos tudo”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU