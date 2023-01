Curandeira ampliou surto de Ebola

A ação de uma curandeira ajudou a propagar o Ebola, provocando centenas de mortes na região de Kenema, em Serra Leoa. A mulher, que trabalhava com ervas, dizia ter poder de curar a febre hemorrágica, o que atraiu para o lugar doentes da vizinha Guiné. A curandeira morava em Sokoma, um vilarejo na fronteira, segundo Mohamed Vandi, responsável médico de Kenema, no leste de Serra Leoa, epicentro da epidemia.Os doentes cruzavam a froeira para serem curados. Ela (a curandeira) foi infectada. Durante seu funeral também se contagiaram várias mulheres dos arredores”, afirmou Vandi. As pessoas que assistiram ao funeral foram para as colinas da região fronteiriça, desencadeando uma reação em cadeia de mortes e, seus posteriores enterros públicos propiciaram novos contágios.Confrontos na Libéria. O número de mortos por Ebola no oeste da África continua aumentando e chegou a 1.350, dos quais 106 correspondem aos dois últimos dias contabilizados, confirmou ontem a Organização Mundial de Saúde (OMS). Dados atualizados, segundo informação recebida pela OMS das autoridades sanitárias dos países afetados, mostram que casos de Ebola aumentaram para 2.473, dos quais 972 foram na Libéria e 907 na Serra Leoa. Nestes países, que acumulam 576 e 374 mortes, respectivamente, a transmissão do vírus é alta. Na Guiné, com 579 pessoas infectadas, das quais 396 morreram, o ritmo de transmissão diminuiu. Na Nigéria, a situação é estável com 15 casos e quatro mortes.

Das novas mortes, 95 ocorreram na Libéria, onde a situação é mais grave e se considera vital conter a propagação do vírus para controlar a epidemia, que também afeta a Guiné, Serra Leoa e, em menor medida, a Nigéria. “A situação está fora de controle”, diz Lindis Hurum, da ONG Médicos Sem Fronteiras em Monróvia.ara conter a propagação, a Libéria decretou toque de recolher à noite e quarentena nos populosos bairros de West Point e Dolo Town, no condado de Margibi, a uma hora da capital. Segundo informes das agências internacionais várias pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia em West Point.

Houve protestos e a multidão tentou forçar o cordão sanitário - que estaria impedindo o trânsito de pessoas e alimentos, além de atirar pedras em soldados. Houve revide, que teria atingido até mesmo crianças. A situação continuava tensa na tarde de ontem e havia notícias de mais confrontos.

Congo. O governo da República Democrática do Congo enviou o ministro da Saúde e uma equipe para a remota província de Équateur, depois de cerca de 10 pessoas terem morrido na região com sintomas similares aos causados pelo vírus Ebola. Não havia mais detalhes. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS